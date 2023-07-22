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Devlet sanatçısı organlarıyla 5 kişiye umut oldu! "Hiç olmazsa birilerini yaşatayım"

22.07.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de hastanede beyin ölümü gerçekleşen devlet ses sanatçısı Mehmet Ertürk'ün yaşamını yitirdi. Ölümü sonrası karaciğeri, iki böbreğiyle korneaları, 5 kişiye umut oldu.

Devlet sanatçısı organlarıyla 5 kişiye umut oldu! "Hiç olmazsa birilerini yaşatayım"

Beyin kanaması tanısıyla tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk, organlarını bağışlama kararı aldı.

"TOPRAK OLUP GİDECEĞİZ, HİÇ OLMAZSA BİRİLERİNİ YAŞATAYIM..."

Ailesi, Ertürk’ün organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Ertürk’ün karaciğeri ve 2 böbreği ile korneaları alındı. Ertürk’ün iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi’nde, korneaları ise Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi’ndeki nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.

Mehmet Ertürk’ün oğlu Ata Ertürk, "Babam sağlığında bana ‘Oğlum ben bir gün ölürsem organlarımı bağışla. Öldükten sonra toprak olup gideceğiz. Hiç olmazsa birilerini yaşatayım, ben de onunla birlikte yaşamaya devam edeyim’ demişti. Ben de babamın bu isteğini yerine getirdim" dedi.

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"BAŞKALARINA CAN VERDİĞİ İÇİN O DA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Ailenin organları bağışlamasının en doğru karar olduğunu söyleyen Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, “Organ nakli bekleyen pek çok hastamızı hayata bağlayacak. Sağlığına kavuşmayı bekleyen birileri Mehmet Ertürk'ün organlarıyla yaşamaya devam edecek. Ata'nın acısı büyük biliyorum. Kendisine bu duyarlı kararından dolayı teşekkür ediyorum. Babası başkalarına can verdiği için o da yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Çanakkale organ bağışı

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