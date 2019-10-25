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"Devlet sendikalı olmayı teşvik etmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu: - "Toplu iş sözleşmesi olan bir yerde kayıtsız, kuralsız, sigortasız bir çalışma yoktur. Eğer devlet sendikalı olmayı teşvik ederse, en azından vergiler açısından da kar olur"

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, "Toplu iş sözleşmesi olan bir yerde kayıtsız, kuralsız, sigortasız bir çalışma yoktur. Eğer devlet sendikalı olmayı teşvik ederse, en azından vergiler açısından da kar olur." dedi.

Özdemiroğlu, 19 Eylül Gazeteciler Derneği ziyaretinde yaptığı açıklamada, sendika olarak Karadeniz Bölgesi'ndeki çağrı ve alışveriş merkezlerinde örgütleme yaptıklarını söyledi.

Ordu'daki çağrı merkezinde 800'ün üzerinde çalışanın olduğunu, temmuz ayında bu merkezde bir örgütleme yaptıklarını anlatan Özdemiroğlu, işçilerin örgütlenme özgürlüğünü engelleyen hususların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Buradaki çağrı merkezine mutlaka sendikanın gireceğini ifade eden Özdemiroğlu, "Bunu işverene de buradan söylemiş olalım. Çağrı merkezlerinde çalışan arkadaşlar, zamanın bacasız fabrikaları. Yani buradaki arkadaşların çalışma koşulları gerçekten çok ağır. Biz çağrı merkezlerinde örgütlemeyi 8-10 sene önce yapmayı düşündük. Bununla ilgili akademik çevrelerce de destek aldık. Hocalarla, üniversitelerle birlikte çalıştık. Masadaki çalışmamız bittikten sonra düğmeye bastık ve bu arkadaşları örgütleyeceğiz dedik. O şekilde örgütleme yapmaya başladık."

Özdemiroğlu, Tez-Koop-İş Sendikasının, en fazla örgütleme yapan sendikalardan olduğunu, sayılarının devamlı yukarıya doğru gittiğini anlattı.

Toplu iş sözleşmesi olan bir yerde kayıtsız, kuralsız, sigortasız bir çalışma olmadığını vurgulayan Özdemiroğlu, "Eğer devlet sendikalı olmayı teşvik ederse, en azından vergiler açısından da kar olur. Çünkü sendikalı iş yerinde çalışanların bordro üzerinden verilerini de düşünürsek, bu, devletin de bir kazancı sayılmalıdır. Örgütlenmeyle ilgili düşüncelerimiz bunlar." diye konuştu.

19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ise Özdemiroğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
ordu Tez Koop - İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu

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