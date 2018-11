"Devlet sosyal yardımları yerine getiremez durumda"

Yaşar, bu konuda kanun teklif ve araştırma önergesi hazırlamayı planladıklarını aktararak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Mecliste bile engellilerin rahatça dolaşamadığını ifade eden Bedri Yaşar, "Mekanlar konusunda sıkıntılar var. Bunu da Meclis Başkanına hatırlatıyoruz." dedi.

Bir basın mensubunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini hatırlatması ve değerlendirmesini sorması üzerine Yaşar, "İYİ Parti Türkiye'nin her tarafında seçime katılacaktır. İYİ Parti'nin ittifakı millette olacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımız, aday tespitlerimiz ülkenin her alanında devam ediyor. Belli vilayetlerde, belli ilçelerde bu mutabakat zaten halk tarafından kendiliğinden oluşmaktadır. Şu an kurumsal iş birliği söz konusu değil." açıklamasını yaptı.