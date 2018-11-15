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"Devlet sosyal yardımları yerine getiremez durumda"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar: - "Ülkenin içerisinde bulunduğu durum itibarıyla artık devletin sosyal yardımları yerine getiremez durumda olduğunu görüyoruz"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "Ülkenin içerisinde bulunduğu durum itibarıyla artık devletin sosyal yardımları yerine getiremez durumda olduğunu görüyoruz." dedi.

Yaşar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ilk imzacılarından olduğunu anımsatarak, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelikte 2013'de yapılan değişiklik öncesi tek gözü görmeyen bir kişinin yüzde 50'lerde engel oranına sahipken bu tarihten sonra bu oranların yüzde 30'lara düştüğüne dikkati çeken Yaşar, Türkiye'nin engelli tanımında en az yüzde 40 engel oranına sahip kişi demekle BM sözleşmesini ihlal ettiğini savundu.

Mağduriyetlerin göz ardı edilemeyeceğini belirten Yaşar, "Hiçbir gerekçe gösterilmeden, haklı bir neden bulunmadan engel oranlarının düşürülmesinin gerekçesi nedir? Bunu buradan bir kez daha soruyorum. Bu durum Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınmalıdır. Ülkenin içerisinde bulunduğu durum itibarıyla artık devletin sosyal yardımları yerine getiremez durumda olduğunu görüyoruz. Bu kısıtlamalar, engellilere sağlanan imkanlardan değil saraydan başlamalı." diye konuştu.

Yaşar, bu konuda kanun teklif ve araştırma önergesi hazırlamayı planladıklarını aktararak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Mecliste bile engellilerin rahatça dolaşamadığını ifade eden Bedri Yaşar, "Mekanlar konusunda sıkıntılar var. Bunu da Meclis Başkanına hatırlatıyoruz." dedi.

Bir basın mensubunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini hatırlatması ve değerlendirmesini sorması üzerine Yaşar, "İYİ Parti Türkiye'nin her tarafında seçime katılacaktır. İYİ Parti'nin ittifakı millette olacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımız, aday tespitlerimiz ülkenin her alanında devam ediyor. Belli vilayetlerde, belli ilçelerde bu mutabakat zaten halk tarafından kendiliğinden oluşmaktadır. Şu an kurumsal iş birliği söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar

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