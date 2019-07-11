"Devlet sporcusu unvanı aldığım için çok mutluyum"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1982,1983 ve1984 yıllarının başpehlivanı altın kemer sahibi Denizlili Hüseyin Çokal, "devlet sporcusu" unvanı almanın mutluluğunu yaşıyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde dünyaya gelen beş çocuk babası 69 yaşındaki Hüseyin Çokal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe çocuk yaşlarda ilgi duyduğunu söyledi.

O dönem köy düğünlerinde güreş tuttuğunu hatırlatan Çokal, 1970 yılında minderde müsabakalara katılmaya başladığını dile getirdi.

1971 yılında ağır sıklette Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Çokal, bu süreçte olimpiyat şampiyonu Hasan Güngör ve Bayram Şilt ile çalışmalar yaptığını ifade etti.

Ankara'da çeşitli kulüplerde mücadele ettikten sonra 1981 yılında minder güreşini bıraktığını anlatan Çokal, şöyle konuştu:

"Başpehlivan Hasan Şahin'in tavsiyesiyle yağlı güreşlerde boy göstermeye başladım. 1981 yılında katıldığım Kırkpınar'da baş altında birincilik kürsüsüne çıktım. Daha sonra 1982, 1983 ve 1984 yıllarında üst üstte başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldum. 1985 yılında kolum kırıldığı ve mide ameliyatı geçirdiğim için çok sevdiğim güreşleri bırakmak zorunda kaldım."