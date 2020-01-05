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  4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden "misafir sanatçı" açıklaması

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden "misafir sanatçı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden "misafir sanatçı" açıklaması

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, istihdam edilen misafir sanatçılarla ilgili çıkan haberlerin duyuma dayalı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, genel müdürlükte istihdam edilen misafir sanatçıların tabi olduğu yevmiyeli çalışma biçiminin 31 Aralık 2019'da sona erdiği belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak'tan itibaren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 8'inci maddesi kapsamında görev yapabilmek için ilgili personelin belirli şartları taşıması gerektiği belirtilen açıklamada, sanat kurumlarının aynı zamanda bir eğitim kurumu olması nedeniyle sundukları hizmetin niteliği ve özelliği gereği çalıştıracağı personelde aranan kriterleri tespit etmede mevzuat hükümlerinin dikkate alındığına işaret edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmekle görevli basın-yayın organlarının duyumlara dayalı ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden oluşan birtakım yorumlarla haber yapmasının sanata da sanat kurumlarına da faydasının olmayacağı açıktır. Misafir sanatçıların uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarının, (ücretli izin ve mazeret izni olmak üzere özlük hakları konusunda yeni kazanımlar sağlanmış, ücretlerine de önemli oranda zam yapılmıştır), çözüme kavuşturulmasının görmezden gelinerek, eksik ve yoruma dayalı bilgilerle haber yapılması basın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır."

Açıklamada, ayrıca bazı medya organlarında yer alan 300 sözleşmeli sanatçı ve yardımcı personelin görevine son verildiği ve oyunun iptal edildiği yönündeki haberin de gerçeği yansıtmadığı, sadece tarih değişikliğine gidildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü misafir sanatçılar

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