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Devlet Tiyatrolarında gençler sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları sahnede yeni mezun gençlere yer açacak ilk proje olan "Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı" isimli oyunları Genel Müdür Mustafa Kurt'un yönetiminde, yarın gerçekleştirilecek prömiyerle sahneye taşıyacak - Genel Müdür Kurt: - "Devlet Tiyatroları olarak gençlere şans vermeyi, onlara sahnede yer açmayı çok önemsiyoruz. 'Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı' Devlet Tiyatroları sahnelerinde bir ilk. İlk kez yeni mezun gençlerle bir oyunu sahneye taşıyoruz" - "Hedefimiz bu tip çalışmaların devamını getirmek. Böylelikle üniversitelerin tiyatro bölümlerinde eğitim alan gençler, Devlet Tiyatrolarında her zaman kendilerine ihtiyaç olduğunu da hissediyorlar. Bu çalışmalar onlara cesaret ve umut aşılıyor"

BURCU ÇALIK- Devlet Tiyatroları (DT) sahnede yeni mezun gençlere yer açacak ilk proje olan "Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı" oyunlarını Genel Müdür Mustafa Kurt'un yönetiminde, yarın gerçekleştirilecek prömiyerle sahneye taşıyacak.

DT'nin üniversitelerin tiyatro oyunculuğu bölümlerinde eğitim alan gençleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında sahnelenecek "Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı" yarın Stüdyo Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Hem projenin mimarı olan hem de oyunların rejisörlüğünü üstlenen DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak gençlere imkan tanımayı çok önemsediklerini söyledi.

Oyunların yazarı Tennessee Williams'ın çok etkileyici bir dili olduğuna dikkati çeken Kurt, "Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı 30'ar dakikalık iki mini oyun, çok etkileyici ve vurucu. İzleyicilerimizin de beğenisini toplayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kurt, "Devlet Tiyatroları olarak bu eserde yeni mezun gençlere şans tanımak istedik. Bu kapsamda oyunda üniversiteyi yeni bitiren 5 gencimiz rol alıyor. Hepsi de birbirinden başarılı." dedi.

- "İlk kez yeni mezun gençlerle bir oyunu sahneye taşıyoruz"

Devlet Tiyatroları olarak gençleri sanata karşı teşvik ve motive edecek projelerinin devam edeceğinin altını çizen Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz herkesi kucaklayan bir tiyatroyuz. Devlet Tiyatroları olarak gençlere şans vermeyi, onlara sahnede yer açmayı çok önemsiyoruz. Çökme Tehlikesi Var- Ezilmiş Petunyalar Olayı Devlet Tiyatroları sahnelerinde bir ilk. İlk kez yeni mezun gençlerle bir oyunu sahneye taşıyoruz. Hedefimiz bu tip çalışmaların devamını getirmek. Böylelikle üniversitelerin tiyatro bölümlerinde eğitim alan gençler, Devlet Tiyatrolarında her zaman kendilerine ihtiyaç olduğunu da hissediyorlar. Eğitimlerini daha motive bir şekilde sürdürüyorlar, bu çalışmalar onlara cesaret ve umut aşılıyor."

Aynı zamanda genç yazarların eser üretimini teşvik etmek için de yazarlık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurt, ilerleyen süreçte çeşitli düzenlemelerle sahneye taşınabilecek nitelikte olan genç yazarların eserlerini de sahnelemek istediklerini kaydetti.

Tennessee Williams'a ait olan ve Kurt'un rejisörlüğünde sahneye taşınan "Çökme Tehlikesi Var- Ezilmiş Petunyalar Olayı"nın dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Funda Karasaç'a, ışık tasarımı ise Memduh Yazar'a ait.

Çevirisi Adnan Berk, Tunç Yalman tarafından yapılan oyunda, Efe Çetinel, Özgür Deniz Kaya, Cemre Burcu Tosun, Damla Ece Dereli ve Cansunur Şimşek rol alıyor.

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