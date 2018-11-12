Devlet Tiyatrolarında gençler sahnede

BURCU ÇALIK- Devlet Tiyatroları (DT) sahnede yeni mezun gençlere yer açacak ilk proje olan "Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı" oyunlarını Genel Müdür Mustafa Kurt'un yönetiminde, yarın gerçekleştirilecek prömiyerle sahneye taşıyacak.

DT'nin üniversitelerin tiyatro oyunculuğu bölümlerinde eğitim alan gençleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında sahnelenecek "Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı" yarın Stüdyo Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Hem projenin mimarı olan hem de oyunların rejisörlüğünü üstlenen DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak gençlere imkan tanımayı çok önemsediklerini söyledi.

Oyunların yazarı Tennessee Williams'ın çok etkileyici bir dili olduğuna dikkati çeken Kurt, "Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı 30'ar dakikalık iki mini oyun, çok etkileyici ve vurucu. İzleyicilerimizin de beğenisini toplayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kurt, "Devlet Tiyatroları olarak bu eserde yeni mezun gençlere şans tanımak istedik. Bu kapsamda oyunda üniversiteyi yeni bitiren 5 gencimiz rol alıyor. Hepsi de birbirinden başarılı." dedi.