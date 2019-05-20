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Devlet tiyatrolarından “Nöbetçi tiyatro” uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları tarafından ilki geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulaması 2018-2019 tiyatro sezonunda yeniden başlıyor.Projeyle, Devlet Tiyatroları Haziran ayının sonuna kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek ve perdeler hiç kapanmayacak.Sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje kapsamında tiyatroseverler, Devlet Tiyatrolarının beğenilen birbirinden farklı oyunlarını 30 Haziran’a kadar seyredebilecek.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamamız 2018-2019 tiyatro sezonunda da başlıyor.

Devlet tiyatrolarından “Nöbetçi tiyatro” uygulaması

Devlet Tiyatroları tarafından ilki geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulaması 2018-2019 tiyatro sezonunda yeniden başlıyor.
Projeyle, Devlet Tiyatroları Haziran ayının sonuna kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek ve perdeler hiç kapanmayacak.
Sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje kapsamında tiyatroseverler, Devlet Tiyatrolarının beğenilen birbirinden farklı oyunlarını 30 Haziran’a kadar seyredebilecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamamız 2018-2019 tiyatro sezonunda da başlıyor. İlkini geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiğimiz projemiz bu sene de 30 Haziran’a kadar açık kalarak seyircilerimizle buluşacak. Nöbetçi tiyatrolarda, yıl içinde sahnelenmiş en beğenilen oyunların gösterimine devam edilecek. Uygulamamız sayesinde birbirinden farklı kapalı gişe oyunlarımızı seyircilerimizle yeniden buluşturacağız" diye konuştu.
Geçtiğimiz yıl sezonunun kapanmasıyla birlikte Ankara ve Bursa’da başlayan Nöbetçi Tiyatro daha sonra Konya, Sivas, Trabzon ve Diyarbakır bölge müdürlüklerinde de devam etmiş proje kapsamında sanatseverler, sahnelenen oyunları ilgiyle seyretmişlerdi.
Tiyatroseverler Nöbetçi Tiyatro sayesinde bu sene de Antalya, Trabzon, İzmir ve Bursa Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarını izleme fırsatı yakalayacak.
Antalya DT tarafından sahnelenen ‘Dördüncü Ay’ ve ‘Godot’yu Beklerken’i Beklerken’, Trabzon DT tarafından sahnelenen ‘Ben Ödüyorum’, İzmir DT tarafından sahnelenen ‘Kaşıkçılar’ ve Bursa DT tarafından sahnelenen ‘Akide Şekeri’ proje kapsamında perde açacak oyunlardan bazıları.
‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamasının bitimiyle birlikte kapanacak olan perdeler, 2019-2020 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla birlikte yeniden açılacak.

Devlet tiyatrolarından “Nöbetçi tiyatro” uygulaması

Devlet tiyatrolarından “Nöbetçi tiyatro” uygulaması

Devlet tiyatrolarından “Nöbetçi tiyatro” uygulaması

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