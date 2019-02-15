Devlet Tiyatrolarından Türk yazarlara öncelik

Devlet Tiyatrolarının (DT) yurt genelindeki sahnelerinde 15 Şubat-31 Mart'ta 68 yerli oyunun sergileneceği bildirildi.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türk tiyatro yazarlarının gelişmesi ve büyümesi amacıyla DT repertuarının büyük bölümününün Türk yazarların eserlerinden seçildiği vurgulandı.

Açıklamada, 15 Şubat-31 Mart'ta 68 yerli oyununun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacağı ifade edildi.

Necip Fazıl Kısakürek ve Yahya Kemal'in de aralarında bulunduğu klasik ve çağdaş Türk yazarların eserlerinin sahneleneceği şubat ve mart aylarında temsil edilecek oyunlar şöyle:

"Ankara Devlet Tiyatrosu'nda; Reis Bey, Tahtsız Kraliçe, Rumuz Goncagül, Terörist, Misafir, Oyun Odası, Divane Ağaç, Tolstoy ve Anna, Eyvah Nadir, Sevda Dolu Bir Yaz, Gün Batımı, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Hüzzam, Mikadonun Çöpleri, Radyo-yu Hümayun, Mehmet Akif, Tembel Memiş, Midas’ın Altınları, Papağan Kaçtı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda; Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Sahibinin Sesi, Bayrak, Kendi Gök Kubbemiz, Dede Korkut, Alyoşa, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Keloğlan Keleşoğlan, Turta Girmemiş Orman.