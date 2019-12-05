Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ilk etabında ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mustafa Necati Kültür Evi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, gelenekli sanatları da yarışmayı da kültür sanat hayatı adına önemsediklerini söyledi. Yavuz, "Gelenekli sanatların kültürümüzde, asırlardır medeniyetimizin ürettiği üstün zevki, seçkin beğeniyi ve zarif üslubu ortaya koyan ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır." dedi.

Bu sanatları korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayan Yavuz, "Bu noktada da bunun en güvenli ve doğru yolunun yeni sanatkarlar yetiştirmek olduğunu belirtmek istiyorum. Sanatkarlarımızın yetiştirdiği genç sanatkarları ise onların en büyük eserleri olarak kabul ediyorum." dedi.

Yavuz, Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlenmesine katkı sağlamak, sanatçıları maddi ve manevi olarak desteklemek ve çalışmalarını teşvik etmek gerektiğine inandıklarına işaret etti.