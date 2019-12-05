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'Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda ödüller verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 17:16 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen '20'nci Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda 'Hüsn-i Hat', 'Tezhip' ve 'Minyatür' kategorilerinde dereceye giren eserlerin sahiplerine toplam 113 bin lira para ödülü törenle verildi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen '20'nci Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda 'Hüsn-i Hat', 'Tezhip' ve 'Minyatür' kategorilerinde dereceye giren eserlerin sahiplerine toplam 113 bin lira para ödülü törenle verildi.

Ankara Mustafa Necati Kültür Evi'nde düzenlenen '20'inci Devlet Türk Sanatları Yarışması Ödül Töreni ile Sergi Açılışı'na, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı. Tören öncesi konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, gelenekli sanatları korumanın, geliştirmenin ve geleceğe aktarmanın önemine vurgu yaptı. Yavuz, "Bu noktada bunun en güvenli ve doğru yolunun yeni sanatkarlar yetiştirmek olduğunu da tekrar vurgulamak isterim. Sanatkarlarımızın yetiştirdiği genç sanatkarları ise onların en büyük eserleri olarak kabul etmemiz lazım. Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlenmesine katkı sağlamanın, tüm sanatçılarımızı maddi ve manevi olarak desteklemenin ve çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiğinin önemine inanıyoruz. Bizler kültürel mirasımızın unutulmasına engel olmak ve gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak üzere üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu maksatla bakanlığımız sanatın ve sanatçının korunması ve desteklenmesi ilkesiyle her yıl birçok alanda sergiler düzenliyor ve bizim dışımızda kurumların yaptığı çalışmaları bu anlamda desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleşti. Bakanlık tarafından düzenlenen '20'nci Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ilk etabına 108 başvuru yapıldı. Yarışmanın Hüsn-i Hat alanında 2 eserin sahiplerine ayrı ayrı 20'şer bin liralık başarı ödülü, 1 eserin sahibine 5 bin liralık mansiyon ödülü verildi. Tezhip kategorisinde başarı ödülü 1, mansiyon 3 eserin sahiplerine verildi. Minyatür'de 3 eserin sahibine ayrı ayrı 5'er bin liralık mansiyon ödülü verildi. Yarışmanın sergileme ödülü olarak 18 eserin sahibine biner lira para ödülü verildi. Konuşmaların ardından ödül alan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Yarışmanın ikinci bölümünün ise 2020 yılında Ebru, Katı, Çini Deseni ve Kalemişi kategorilerinde yapılmasının planlandığı bildirildi.

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