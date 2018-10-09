Devlet ve halk el ele verip su sorununu çözüme kavuşturuyor

GÜNAY NUH - Ardahan'da, köylerin ve kırsal kesimdeki 227 yerleşim alanının içme suyu sorununun çözümü için başlatılan çalışma devlet ve halk işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Kentte, geçen yıl İl Özel İdaresi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) işbirliğinde, özellikle kış aylarında boruların donması ya da patlaması sebebiyle susuz kalan köylerin bu sorununun çözümü, yetersiz suyu olan yerleşim yerlerine yeterli su ulaştırılması ve eskiyen şebeke hattının yenilenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Şehrin kırsal kesimindeki vatandaşların tüm içme suyu sorununu çözmeyi amaçlayan ve kırsal kesimdeki şebeke hatlarında eskiyen PVC boruların yerine soğuğa dayanıklı 350 kilometre uzunluğundaki polietilen boruların döşenmesi planlanan çalışma tüm hızıyla sürüyor. Kırsal kesimdeki arazilerde iş makinesi ile açılan şebeke hatlarına yerleştirilmesi süren polietilen borular ile 2019 yılı sonuna kadar, Ardahan'a bağlı 227 köyün su şebekelerinin gözden geçirilmesi hedefleniyor.

Kent genelinde süren çalışmaların bir kısmının yapıldığı Hanak İlçesine bağlı Çiçeklidağ köyünde vatandaşlar da hem suya kavuşmak hem de işin hızlı ve sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerine destek veriyor. Vatandaşlar, şebekedeki boruların döşeme ve kaynak işlemi yapılan bölümlerinde boruların döşenmesinin yanı sıra ağır olan kaynak makinesinin taşınmasında görevlilere yardım ediyor. Köylerde yaşayan vatandaşların şehrin çeşitli noktalarında görevlilerin yanında çalışıp bizzat desteklediği çalışmayla özellikle kışı sert geçen kentteki köyler, sağlıklı bir altyapıyla kesintisiz suya kavuşacak. - Proje ile halk daha temiz ve kaliteli su içecek Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kışın hiçbir köyün sorun yaşamaması için başlatılan çalışmayla köylerin su ihtiyacını uzun vadeli çözeceklerini söyledi. Proje ile bölge halkının daha temiz ve kaliteli su içme imkanına sahip olacağını dile getiren Aksel, şunları kaydetti: