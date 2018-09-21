İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, "Yeni Ekonomi Programı"na ilişkin destek açıklamasında bulundu.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) seçimlerden sonra başlatılan ekonomik saldırılar karşısında, ekonominin gücünü arttıracağına inandıklarını ve desteklediklerini belirtti. Terör örgütlerine karşı mücadele veren, güney sınır güvenliğini korumak için sıcak çatışmalara giren ve 15 Temmuz darbe girişiminin mali yüklerini hafifletmeye çalışan Türkiye'nin, bu saldırıdan da yöneticilerinin özverili çalışması ve gayretleriyle salimen çakacağını ifade etti.

Akbulut, açıklamasında şöyle devam etti:

"Panik ve kriz havası yayarak, siyasi bir türbülans beklentisi içine girenlerin yaptıkları hesaplar, her zaman olduğu gibi tutmayacaktır. Biz tüm zorluklarımızı birlik ve beraberlik içinde çözdük. Coğrafyamızın ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları millet olarak hep birlikte yüklendik. Bugün karşı karşıya kaldığımız ekonomik saldırı ve tahribatından korunmak için de birlik içinde olup, toplumsal istikrarımızı korumalıyız. Devlet ve milletin el birliğiyle ekonomimiz güçlenecektir. Yeni Ekonomi Programı'ndaki tasarruf politikalarına bireysel ve kurumsal olarak uyum gösterilmelidir. Bu program ülkemizin menfaatinedir.

TGTV olarak, açıklanan programın ve alınan ekonomik tedbirlerin, ülkemizi emin adımlarla, geleceğe taşıyacağına inancımız tamdır. Programın uygulanıp, başarılı olması için tüm kişi ve kuruluşları destek olmaya davet ediyoruz."

