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Devlet yetkililerinin isimlerini kullanarak iş adamlarını dolandırmak istediler

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:41 | Son Güncelleme

Başkent’te üst düzey devlet yetkililerinden gönderilmiş gibi gösterdikleri dergilerin teslimi sırasında boş kağıda imza attırdıkları iş adamlarını dolandıran çete yakayı ele verdi.

Başkent’te üst düzey devlet yetkililerinden gönderilmiş gibi gösterdikleri dergilerin teslimi sırasında boş kağıda imza attırdıkları iş adamlarını dolandıran çete yakayı ele verdi. Polis, çete üyesi onlarca şüpheliyi gözaltına aldı.
Merkezi Ankara’da bulunan ve yerli girişimcilerin uzun emekleri sonucunda kurulan bir fast food firması, 2018 yılının sonlarına doğru akıl almaz bir dolandırıcılık oyunu içerisinde kaldı. İş adamlarının sırtından para kazanmak isteyen dolandırıcılık çetesinin üst düzey devlet yetkililerinin adını kullanarak çeşitli sektörlerde bulunan iş adamlarını geliştirdikleri yöntemle dolandırmaya çalıştığı anlaşıldı. Çetenin kurduğu tuzakta kargocu kılığına girmiş kuryeyi iş adamlarının ofisine gönderdiği, bir devlet kurumundan geldiğini iddia eden sahte kuryenin üst düzey devlet yetkilisinin iş adamlarına yönelik özel bir dergi gönderdiğini, derginin de teslim alındığına dair şirket yetkilisinin imzasının gerektiğini belirttiği ortaya çıktı. Normal bir kargo teslim tutanağına benzeyen kağıdın hemen altında yer alan boş bir kağıda el çabukluğu ve kağıt katlama sanatının da yardımı kullanılarak imza attırıldığı, daha sonra çetenin kağıdı senet haline dönüştürüp içerisine milyon TL şeklinde yazdığı rakamlarla mesleki kimliklerini kaybetmiş avukatlar aracılığıyla haciz gönderttiği belirlendi. Son işinde baltayı taşa vuran dolandırıcılık çetesi yakayı ele verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan O.D. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çete üyesi olduğu iddia edilen A.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çeteye yönelik çalışamalar sürerken, önümüzdeki günlerde tutuklananların sayısının artması bekleniyor.

“Bir çetenin hedefi haline geldik”
Şirket yetkililerinden Selçuk Yılmaz, organize dolandırıcılık suç şebekesi tarafından hedef alındıklarını belirterek, “Birçok ilde faaliyet gösteren fast food zinciriyiz. İki ay önce ciddi bir dolandırdırıcılık işi ile uğraşan organize dolandırıcılık çetesinin hedefi haline geldik. Emin adımlarla büyüyen bir şirketiz, şirketimizin kapısı çalınarak, kargocu kılığındaki kişinin üzerinde devlet yetkililerinin resmi bulunan bir ekonomi dergisi getirilmesiyle başlıyor. Tüm şirketlerde olduğu gibi sekretarya bu mecmuayı teslim almak istiyor ama ’Şirket yetkilisine vermemiz gerekiyor, onun adına gelmiş bir dergi’ deniyor. Bakıldığı zaman kargo imza föyü gibi duran kağıtta bakıldığı zaman siz adınızın karşısına imza attığınızı düşünürken altta boş bir kağıda sizden imza alınıyor. Süreç bundan sonra başlıyor” dedi.

“Büyük bir suç örgütü ile karşı karşıyayız”
Büyük bir suç örgütü ile karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, “Olan başımıza geldikten sonra araştırdık ki aslında bunların ilk hedefleri biz değiliz. Bu çete Ankara genelinde tüm iş adamlarını hedef alan, aşağı yukarı 200’ün üzerinde haklarında suç duyurusu olduğu bir suç örgütü. Türk adaletine güveniyoruz, dışarıda dolanan suç üyelerinin de yakalanarak cezalandırılmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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