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Devlet yıktı, o kaçak yayla evini yeniden yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:47 | Son Güncelleme

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası’nda kaçak yapı olduğu tespit edilen bir yayla evi 2018 yılında iş makineleri ile yıkılmıştı.

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası’nda kaçak yapı olduğu tespit edilen bir yayla evi 2018 yılında iş makineleri ile yıkılmıştı. Yıkılan binanın sahibi evini yeniden inşa etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından Trabzon Valiliği’ne gönderilen yazıyla birlikte Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Maçka ilçelerindeki yaylalarda 17 Eylül 2018 tarihinde kaçak yapıların eş zamanlı yıkım kararı alındı. Bu karar çerçevesinde Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası’na çıkan jandarma ve yıkım ekipleri kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı. Yaylada yıkım çalışmalarına başlayan ekipler kaçak olduğu tespit edilen bir binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkılan o evin bir yıl sonra sahipleri tarafından yeniden yapıldığı ortaya çıktı. Kime ait olduğu öğrenilemeyen yayla evinin yeniden yıkılacak kaçak yapılar arasında yer aldığı öğrenildi.
Türkiye genelinde başlatılan ’İmar Barışı’ ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 31 Aralık 2017’den önce yapılan yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Trabzon’da kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu yaylalardan biri olan Haçka’da önceki gün 10 yapının yıkımı gerçekleşmişti.

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