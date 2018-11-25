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Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Devlete ait bir kreşte çocuklara yönelik skandal uygulamalarıyla gündeme gelen esrarengiz müdüre istifa etti. TEDAŞ Kreşi'nde çocuklara skandal tavsiyelerde bulunan ve 23 Nisan'da gösteri yapan çocuklara 'sirk hayvanı' benzetmesinde bulunduğu ifade edilen Müdüre Hatice Özipek'in yaklaşık 10 gün önce istifasını verdiği öğrenildi.

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Özipek hakkında soruşturma yürütüldüğü ve yöneticilerin talebiyle istifa ettiği bildirildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, devlete ait bu kreşte öğrencilere skandal tavsiyelerde bulunan Özipek'le ilgili iddiaları Meclis gündemine taşımış ve “Kim bu Hatice Özipek?” diye önerge vermişti. Bazı veliler de CİMER'e başvurarak, resmi sıfatı olmayan Özipek'in “kim olduğu” sorusuna yanıt aramışlardı.

KİM OLDUĞU MERAK KONUSUYDU

CHP'li Sevda Erdan Kılıç'ın önergesine yansıyan iddialara göre, taşeron tarafından işletilen Bahçelievler'deki kreşte “İşletme Müdürü” ve “Eğitim Uzmanı” sıfatıyla görev yapan Hatice Özipek adlı firma temsilcisi, 23 Nisan’da gösteri yapan çocuklara “sirk hayvanı” benzetmesi yaptı. Modern dansları kaldırdı. Ayakta su içmenin günah olduğunu iddia ederek çocuklara baskı kurdu. Özipek’in kız ve erkek çocuklarının birlikte oynamasının sakıncalı gördüğü de öne sürüldü. Durumdan rahatsız olan bazı veliler CİMER'e şikayette bulunurken, CHP’li Kılıç da skandal iddiaları meclis gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a konu ile ilgili soru önergesi verdi.

CHP milletvekili Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı önergesinde “Nisan ayından beri Kreş ve Anaokulu'nda bulunan, Eylül ayından beri de Kreş ve Anaokulu'ndaki bütün eğitim faaliyetlerini planlayıp yönlendiren ancak TEDAŞ’ın resmi web sitesinde adı geçmeyen Hatice Özipek’in kurumla olan bağlantısı nedir? Hatice Özipek’in TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda resmi bir unvanı var mıdır?” diye sormuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
işleri güçleri yok şahislarla uğraşiyorlar bu ne ya. bu de meclisi meşgül ediyor ne sacmalik ya. böyle giderse belediyede ellerinde kalmiyacak
çocuk kreşe verilmez. yaramaz çocuğuna öz anası babası olarak sen tahammül edemiyorsun elin karısı ne kadar tahammül eder.. anneanne veya babaanne varsa onlara bırakın. yoksa cocuk belli yaşa gelene kadar kadın çalışmayacak
HE HEE..İYİKİ VARSIN REİS..?!!...
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