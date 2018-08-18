Devlete destek için, 15 günlük gelirini bağışlayacak

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da cep telefonu satışı yapan ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, 15 günlük geliri 2 bin lirayı, ekonomiye destek için devlete bağışlayacağını söyledi. Dağtekin ayrıca ABD menşeli iPhone telefonunun satışını ve tamirini de yapmama kararı aldı.
Merkez Yeşildere Sokak'ta cep telefonu satışı yapan ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, iş yerinde 15 günde kazandığı 2 bin liralık gelirini devlete bağışlama kararı aldı. Dağtekin ayrıca, iPhone telefonlarının bütün modellerinde geçerli olmak üzere satış ve tamiri durdurdu. ABD'ye tepki için böyle bir karar aldığını belirten Dağtekin, "İkili ilişkiler düzelene kadar iPhone telefonlarının satışını ve tamirini yapmayacağız. Ben de bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği dik duruşundan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ABD'ye karşı uyguladığı yaptırım kararını sonuna kadar destekleyeceğiz. Türkiye'nin bu ekonomi savaşından galip geleceğine inanıyorum. Savaş sadece tank ve tüfekle yapılmıyor. Şu an ülkemize ekonomi savaşı açılmıştır. Biz ülke olarak bu savaştan galip geleceğiz. 15 Temmuz darbe girişimini yapan karanlık güçler kim ise şu an dolar savaşını da ülkemize açan aynı kişilerdir. Bizler bu vatanda doğduk ve bir bu vatanda ekmek yiyoruz. Bu vatan için de canımızı ve kanımızı sonuna kadar bağışlamaya hazırız" dedi.
İş yerinin 15 günlük geliri olan 2 bin lirayı Kurban Bayramı'ndan sonra, devlet ekonomisine destek için hibe edeceğini ifade eden Dağtekin, "Bütün vatandaşlarımızı devletimize destek olmaya davet ediyorum. Devletimizin yanında olalım. Bu bir siyasi dava değildir. Bu, vatan davasıdır" diye konuştu.
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