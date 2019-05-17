"Devlete tek kuruş harcatmadan 10 gümrük kapısını yeniledik"

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devlete tek kuruş harcatmadan Türkiye'nin en büyük 10 gümrük kapısını yenilediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu,Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk Ticaret ve Sanayi Odası tüzüğünün imza töreninde yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın Avrasya ve Türk coğrafyasının kalbi olduğunu belirterek, " Anadolu coğrafyasının mayası geçmişte bu coğrafyadan gelen alimlerin eliyle yoğrulmuştur. Dolayısıyla Kazakistan bizlerin ata yurdumuz." dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "Türk dünyasının aksakalı" olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Nazarbayev'in liderliğinde Kazakistan'ın gösterdiği gelişmeler bizi sevindirmekte, gururlandırmaktadır. O'nun vizyoner liderliği sadece Kazakistan için değil bölgemiz ve Türk dünyası için büyük bir şanstır." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Nazarbayev, sayesinde Kazakistan'ın tüm dünya tarafından kabul edildiğini, başarılı ve saygın bir devlet olduğuna dikkati çekerek, "Nazarbayev Kazakistan'ı sağlam temeller üzerine inşa etmiştir." ifadesini kullandı.