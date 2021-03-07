Devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebeke çökertildi

Gemlik Adliyesi’ne sevk edilen 14 zanlıdan 6’sı tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılarından ikisinin devlet memuru olduğu öğrenildi.

11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık , resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarından aralarında liman başkanlıklarında görevli 4 memurun da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Marmara Denizi’nde trol avcılığı sırasında yakalanan bir kişinin evrak kayıtlarındaki usulsüzlüğün farkına varılması üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova, Bursa, İstanbul ve Kocaeli illerinde operasyon düzenlendi.

Bu şekilde devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekenin Yalova’nın Armutlu ilçesinde tekne imalathanesi bulunan bazı şüphelilerin, imal ettikleri yeni avlanma teknelerini, sahte belge ve gemi ve su araçlarına yönelik denetim raporu olan sörveyler ve başka teknelere ait ruhsatlarla sisteme kayıt ettirdiği tespit edildi.

RÜŞVETLE VERGİ VE HARÇLAR ALINMADI

Zanlıların Gemlik ve Yalova Liman Başkanlıklarındaki bazı gemi kontrol memurlarına rüşvet verdiği ve bu şekilde vergi ve harç ödemelerinin alınmadığı belirlendi. Zanlıların ayrıca ruhsatta teknelerin uzunluklarını da olduğundan daha kısa gösterdiği anlaşıldı.

Şebekenin eskiyen tekne motorlarını, hurdaya ayrılan ya da hacizli otomobil ya da kamyonlardan numarasını kazıyarak söktükleri motorlarla değiştirdiği belirlendi.

ŞEBEKE DENETİMLERİ BALIKÇILARA ÖNCEDEN BİLDİRİYORDU

Öte yandan zanlılardan Ö.K.’nin Sahil Güvenlik ekiplerinin bulunduğu yeri gören bir bölgeden ev kiraladığı ve Gemlik Körfezi’nde yasa dışı trol avcılığı yapan tekne sahiplerine botların çıkışı konusunda anlık bilgi verdiği tespit edildi.

(İHA)

