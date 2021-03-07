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Devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebeke çökertildi

07.03.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebeke çökertildi

Devlet memurlarına rüşvet vererek eski deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni imal ettikleri teknelere geçirerek devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 6’sı tutuklanırken 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmara Denizi’nde trol avcılığı sırasında yakalanan bir kişinin evrak kayıtlarındaki usulsüzlüğün farkına varılması üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova, Bursa, İstanbul ve Kocaeli illerinde operasyon düzenlendi.

11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarından aralarında liman başkanlıklarında görevli 4 memurun da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

34 zanlı jandarmadaki ifadelerinin ardından, 3 zanlı ise savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Gemlik Adliyesi’ne sevk edilen 14 zanlıdan 6’sı tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılarından ikisinin devlet memuru olduğu öğrenildi.

YENİ TEKNELERE ESKİ TEKNELERİN RUHSATLARI VERİLDİ

Soruşturmada liman başkanlıklarında gemi kontrol memurlarına rüşvet vererek eski deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni imal edilen teknelere geçirdikleri belirlendi.

Bu şekilde devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekenin Yalova’nın Armutlu ilçesinde tekne imalathanesi bulunan bazı şüphelilerin, imal ettikleri yeni avlanma teknelerini, sahte belge ve gemi ve su araçlarına yönelik denetim raporu olan sörveyler ve başka teknelere ait ruhsatlarla sisteme kayıt ettirdiği tespit edildi.

RÜŞVETLE VERGİ VE HARÇLAR ALINMADI

Zanlıların Gemlik ve Yalova Liman Başkanlıklarındaki bazı gemi kontrol memurlarına rüşvet verdiği ve bu şekilde vergi ve harç ödemelerinin alınmadığı belirlendi. Zanlıların ayrıca ruhsatta teknelerin uzunluklarını da olduğundan daha kısa gösterdiği anlaşıldı.

Şebekenin eskiyen tekne motorlarını, hurdaya ayrılan ya da hacizli otomobil ya da kamyonlardan numarasını kazıyarak söktükleri motorlarla değiştirdiği belirlendi.

ŞEBEKE DENETİMLERİ BALIKÇILARA ÖNCEDEN BİLDİRİYORDU

Öte yandan zanlılardan Ö.K.’nin Sahil Güvenlik ekiplerinin bulunduğu yeri gören bir bölgeden ev kiraladığı ve Gemlik Körfezi’nde yasa dışı trol avcılığı yapan tekne sahiplerine botların çıkışı konusunda anlık bilgi verdiği tespit edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Yalova

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