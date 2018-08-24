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"Devletimiz, dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor. Milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırıların altında yatan gerçek tam da budur"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle ittiğini, milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendisinin verdiğini ve kazandığını" bildirdi.

Altun, Twitter hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor. Milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırıların altında yatan gerçek tam da budur." değerlendirmesinde bulundu.

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BizKazanacağız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter

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