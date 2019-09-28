"Devletimiz eliyle kentsel dönüşüm projelerini yürüteceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremine ilişkin, "İnşallah Meclisimizin de açılmasıyla, güçlendirmenin de önünü açacağımız bir düzenlemeyi Meclisimize göndereceğiz. İnşallah bu çerçevede de güçlenebilecek binalar güçlendirilecek, güçlenme ihtimali olmayan binalar yine vatandaşlarımıza tebliğ edilerek yıkımları gerçekleştirilecek."dedi.

Kurum, Bodrum ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul depremine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, okulların incelemesinin de yapıldığını ifade etti.

İstanbul'da 14 okulda eğitime ara verildiğine değinen Kurum, 80 kamu binasının, 53 okulun incelendiğini bildirdi.

Detaylı şekilde incelemelerin yapıldığını, hafta sonu itibarıyla 14 okuldaki detaylı incelemenin biteceğini aktaran Kurum, "Bunun ardından da bu süreçte ilgililere bu tespitleri bildirmiş olacağız. Gelen ihbarlar doğrultusunda fiilen tespit ve çalışmalar yürütüyorlar. En kısa zamanda da bu tespitler bitecek. Hasarlı ve az hasarlı binalara ilişkinde süreci kendilerine tebliğ edeceğiz." diye konuştu.