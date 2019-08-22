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"Devletimiz terör örgütlerine dünyayı dar edecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 02:20 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Jandarma komando uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammet Ferdi Güntekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Altun, "Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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