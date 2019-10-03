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"Devletimiz vatandaşına zarar verenlerin suçunu yanına bırakmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakamlık yaparken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, gri listedeki saldırının faili teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine teşekkür etti - Mehmet Kocabey: - "Bu durum bize şunu gösteriyor, devletimiz hiçbir zaman vatandaşına zarar veren insanların yaptığı suçları yanına kar bırakmamıştır, bırakmayacaktır"

Siirt'in Baykan Kaymakamı iken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, gri listedeki saldırının faili teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bu durum bize şunu gösteriyor, devletimiz hiçbir zaman vatandaşına zarar veren insanların yaptığı suçları yanına kar bırakmamıştır, bırakmayacaktır." dedi.

Terör örgütü PKK'nın 7 Temmuz 2017'de kendisine yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden "Berhem" kod adlı Osman Ekinci'nin Siirt'te etkisiz hale getirildiği haberini alan Kocabey, o gün yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Siirt'te jandarmanın 29 Eylül'de etkisiz hale getirdiği Osman Ekinci'nin, 300 bin lira ödülle gri listede yer alan teröristlerden biri olduğunu belirten Kocabey, bölgede insanların zararı için uğraşan, rahatını, mutluluğunu istemeyen eli kanlı terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle bir suikast girişimine maruz kaldıklarını anımsattı.

- "Kimsenin burnu dahi kanamadı"

2015-2017 yıllarında Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakamlık yaparken belediyelere görevlendirmelerin yapılmasıyla bir yıl belediye başkan vekilliği görevini de yürüttüğünü anlatan Kocabey, Baykan'daki görev süresi boyunca insanların refahının arttırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, altyapı, yol, eğitim hizmetlerinin daha üst seviyeye ulaştırılması için çaba gösterdiğini söyledi.

Kocabey, 7 Temmuz 2017'de çalışmaları denetledikten sonra gittiği Yarımca Karakolu ziyaretinden dönüşü sırasında saldırının düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah, devletimize zeval vermesin. Allah'ın takdiri ve bakanlığımızın bize sağladığı zırhlı araç sayesinde ben ve yanımızdaki hiçbir arkadaşımızın burnu dahi kanamadan o suikast girişiminden kurtulduk. PKK ve uzantıları, bu bölgede ne kadar haince davranışlar içinde, bir kez daha ortaya koydu. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar neticesinde bana ve arkadaşlarıma suikast girişiminin faillerinin öldürüldüğü haberini aldım. Bu durum bize şunu gösteriyor, devletimiz hiçbir zaman vatandaşına zarar veren insanların yaptığı suçları yanına kar bırakmamıştır, bırakmayacaktır.

Devletimizin varlığı bütün terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Yaşanan bu olaylar bölgedeki çalışma azmimizi, gayretimizi daha da artırdığı gibi eli kanlı terör örgütü ve uzantılarının ne kadar haince davranışlar içinde olduğunu ortaya koymuştur."

Saldırı esnasında PKK'lı teröristlerin araca çapraz ateş açtıklarını dile getiren Kocabey, "Özel harekat polislerimiz, soğukkanlılıkla terör örgütünün pusulanma yapabileceği yerlere ateş ederek tedbir aldı. Daha sonra sağ salim aşağıya vardık." dedi.

Diyarbakır'da çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin başlattığı oturma eylemine de destek veren Kocabey, annelerin tehditle, zorla, kandırılarak terörist haline getirilen çocuklarını örgütten kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet kocabey muş terör örgütü pkk

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