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"Devletimizin tüm kurumları görev başında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, kuvvetli sağanak, sel ve toprak kaymasının en fazla etkilendiği Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde incelemelerde bulundu - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında" - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: - "Öncelikle bu kayıplarımızın bulunması için bütün dere boyunca arama faaliyeti devam ediyor. Umarım bir an önce kendilerine ulaşabiliriz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında" dedi.

Bakan Yardımcısı Metin ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, selin en fazla etkilendiği Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde incelemelerde bulundu.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın çarşamba gece saatlerinde başladığını ve perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıksız devam ettiğini anımsattı.

Şiddetli yağış sebebiyle Düzce'de 3 ilçeye bağlı 124 köyde sel felaketi yaşandığını vurgulayan Metin, şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz Esmahanım, sel felaketinden en fazla etkilenen ve şu anda çok üzgünüz 7 kaybımızın yaşandığı köy. Şu anda kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Bütün konsantrasyonumuzu AFAD Başkanımız koordinasyonundaki ekiplerle beraber, yine STK'larımızın katkılarıyla yaklaşık 150 kişilik oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerimizle beraber sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esmahanım köyünden başlayarak Uğurlu köyü ve Melen'in Karadeniz'le buluştuğu alana doğru, yaklaşık 21 kilometrelik bir alanda bu çalışmamıza devam ediyoruz. Aynı zamanda sahil güvenlik kıyı şeridinde yine arama çalışmalarına devam ediyor. Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında. Devlet Su İşleri olarak hemen olaya müdahale ettik. Bütün araçlarımızı yönlendirdik ve bütün bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor."

Metin, vatandaşların tarımsal faaliyetleriyle alakalı zararların giderilmesi noktasında 16 ekip oluşturduklarına işaret ederek, "Onlar çalışmalarına devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımız Pakdemirli'ye verdiği talimatlar doğrultusunda da inşallah hiçbir mağduriyet oluşturmadan bu zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek çalışmaları en kısa sürede neticelendireceğiz. Aynı zamanda borçlanmalarıyla alakalı, ertelemeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var ama onun dışında odaklandığımız iş, 7 kaybımızın bulunması. İnşallah onların en kısa sürede bulunması noktasında bütün kurumlarımızla beraber görev başındayız." ifadelerini kullandı.

- "Umarım bir an önce kendilerine ulaşabiliriz"

AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu da dün öğle saatlerinde 7 vatandaşın kayıp olduğu bilgisinin ulaştığını kaydederek, "Öncelikle bu kayıplarımızın bulunması için bütün dere boyunca arama faaliyeti devam ediyor. Umarım bir an önce kendilerine ulaşabiliriz." dedi.

Arkasından da birçok kuruluşla hasar tespit, zarar tespit ve hayatı normalleştirme süreci olacağını aktaran Güllüoğlu, "Sizler de şahitsiniz, esasen küçük akan bir dere etrafta çok yoğun yağışla birlikte yıkıma sebep oluşturdu. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Umarım kayıplarımızı en kısa sürede buluruz." diye konuştu.

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