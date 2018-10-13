"Devletin aktardığı paralar halkın hizmetine sunuluyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kayyum sürecinde net bir şekilde gördük ki devletin aktardığı paraları vatandaşa harcarsanız Diyarbakır'ımızda, Mardin'imizde, Şırnak'ımızda, Van'ımızda yapılması gereken her proje yapılıp halkın hizmetine sunuluyor." dedi.

Van programı kapsamında esnaf ziyareti ve kent meydanı alanındaki incelemelerinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, daha sonra Tuşba Belediyesinin yaptırdığı "Tarihi Van Evleri Mahallesi"nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bu tür eserleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van halkı ve kentinin her şeyi hak ettiğini söyledi.

Devletin ödeneklerinin Van'a harcandığı zaman böyle güzel eserlerin ortaya çıktığını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Böyle eserleri halkımız, çocuklarımız, gençlerimiz kullanabiliyor. O nedenle kayyum sürecinde net bir şekilde gördük ki devletin aktardığı paraları vatandaşa harcarsanız Diyarbakır'ımızda, Mardin'imizde, Şırnak'ımızda, Van'ımızda yapılması gereken her proje yapılıp halkın hizmetine sunuluyor. Çocuk parklarını, oyun alanlarını, şehirleri, arıtma tesislerini hepsini devletin desteğiyle birçok belediye başkanımız yaptı ve yapmaya devam edecek."