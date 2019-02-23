"Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü için siyaset yapıyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim anlayışımız devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, sizlerin istiklali ve istikbalidir. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. Bugüne kadar oy için siyaset yapmadık. Bizim için Allah'ın rızasını kazanmak, her şeyin önündedir." dedi.

Destici, vefat eden eski BBP Muş İl Başkanı Abdullah Alptekin Has'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileyi Kültür Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret eden Destici, başsağlığı diledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kıymetli bir dava arkadaşlarını kaybettiklerini, geride bıraktıklarına sahip çıkacaklarını söyledi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Feyat Asya'yı desteklediklerini belirten Destici, "Bunu buradan açık şekilde ifade ediyorum. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklali ve istikbalini ön planda tutarak genel bir kadar aldık. Kararımız içerisinde Muş da var. Onun için burada belediye başkanımız, bizim de belediye başkan adayımızdır. Muş'un has ve vatansever evlatları, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına fırsat vermeyecektir. Buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.