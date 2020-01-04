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  4. Devletin Derin Aklı kitabı yazarı İzol’dan Kasım Süleymani suikastı değerlendirmesi

Devletin Derin Aklı kitabı yazarı İzol’dan Kasım Süleymani suikastı değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genç kanaat önderlerinden ve Devletin Derin Aklı kitabının yazarı Ramazan İzol, İranlı General Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta uğradığı suikast ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Devletin Derin Aklı kitabı yazarı Ramazan İzol, Kasım Süleymani suikastından dolayı bölgedeki aşiretlerin tamamen tedirgin durumda olduklarını söyledi.

Devletin Derin Aklı kitabı yazarı İzol’dan Kasım Süleymani suikastı değerlendirmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genç kanaat önderlerinden ve Devletin Derin Aklı kitabının yazarı Ramazan İzol, İranlı General Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta uğradığı suikast ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Devletin Derin Aklı kitabı yazarı Ramazan İzol, Kasım Süleymani suikastından dolayı bölgedeki aşiretlerin tamamen tedirgin durumda olduklarını söyledi. İzol, “Sebebine gelecek olursak daha önce yaptığımız ziyaretler ve bölgedeki aşiretlerle yapılan görüşmelerde oradaki kişilerinde iki şeyden tedirgin olduklarını belirtmişlerdi. Bir, Sünni ve Şii çatışmasının alevlenmesi. Bunu Amerika’nın başlatması. Bu alevlenmelerin iç çatışmalara sürüklenmesi. Çıkan iç çatışmaların da artık bir daha sönmemesi konumuna gelmesi. Yani bölgede daha çok Şii ve Sünni çatışmasından çekiniyorlardı. İkinci çekinceleri ise Amerika’nın Rusya ile aralarındaki bu anlaşmazlık daha da büyük bir duruma gelmesi ve gizli savaşının bölgeye yansımasıydı. Bu her iki korkunun da meydana geldiğini görüyoruz. Kasım Süleyman’ının suikastının ardından bölgede yaptığım görüşmelerle bana gelen bilgilerde Iraklı bazı tarafların düşüncelerini öğrenmiş oldum. İran hükümeti ve Haşdi Şabi sözcülerinin söylediği söz ve Devrim Muhafızlarının aldığı bilgi, Iraklı bazı taraflara ulaştığı belirtiliyor. Yani uçağın kaçta geleceği, nereye gideceği bilgileri Iraklı taraflarca biliniyor. Irakla Amerika arasında 11 bin 129 kilometre var. Amerika sınırımızın dibinde ali cengiz oyunlarını oynamaya devam ediyor. Suriye’deki üst düzey dostlarımızla yaptığım görüşmelerde bana aktarılan Kasım Süleymani’nin Şam’a gittiği, Şam’da Esad’ın koltuğunun tek adayı ve askeri komutanı olan Kaplan lakaplı Süheyl Hasan ile görüştüğü, bu görüşmenin de çok önemli olduğu, görüşmeden sonra Bağdat’a gittiği yönünde bilgi var. Görüşmeden sonra Bağdat’a giden Süleymani’ye suikast yapılıyor. Burada Kasım Süleymani’nin Şam’daki görüşmesi çok önemli. İki hafta önce Esad’ın güçleri ile Rusya Doğu Akdeniz’de ortak bir askeri tatbikat yaptı. Daha önce Irak’taki dostlarımızın söylediği ortaya çıktı. Rusya’nın bölgede güçlendiğini fark eden Amerika, hem o gücü ortadan kesmeye çalışıyor. Orada bir gücünü ortaya koyuyor. Hem de Sünni ve Şii çatışmasına sevk etmeye çalışıyor. Herksin bildiği üzere dünyada Evangelistler vardır. Evangelist kafalar Trump’ın patronlarıdır. Bunların amacı Orta Doğu’yu savaşa sokup dünyaya hakim olmaktır. Bunların yanında İsrail’de vardır. Bunların diğer bir amacı da Süleyman tapınağını inşa edip yeniden dünyaya hükmetme inançları vardır. Bu düşüncedekiler birleştiği gibi, Müslümanlar içinde çıkan Şii zihniyetli bazı Evangelist kafalarda vardır. Bunlarda Mehdi’nin sadece kendilerine geldiğini inanarak Mehdi’nin gelmesini hızlandırmak için Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmek adına bir mermide bunlar atarlar. Bu suikasti İran, Amerika ve Mehdi’nin gelmesinin dünyaya hükmedeceği zihniyeti olan Evangelist Şii bazı kesimlerin arasında gerçekleşen bir suikasttır. Oradaki halka tek çağrımız birliklerini korumalarıdır" dedi.

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