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  4. Devletin gizli bilgilerini temin ederek açıklayan 4 şüpheli gözaltına alındı

Devletin gizli bilgilerini temin ederek açıklayan 4 şüpheli gözaltına alındı

27.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2’si emekli albay 4 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip suretiyle elde edilen deliller neticesinde; devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 4 şüpheli (2’si emekli albay, 1’i astsubay, 1 sivil şahıs) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2’si emekli albay 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip suretiyle elde edilen deliller neticesinde; devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 4 şüpheli (2’si emekli albay, 1’i astsubay, 1 sivil şahıs) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifade alma işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam etmektedir” denildi.

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