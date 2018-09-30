MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Belediyelerimize gönderdiğimiz paraları şehirlere harcamadılar ve bunları halk yerine terör örgütlerine harcadılar. Şimdi devletin gönderdiği kaynağın tamamı halk için harcanıyor '' dedi. Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Mardin Valiliğini ziyaret etti, Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'la bir süre görüştü. Ziyaretin ardından konuşan Kurum, Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediklerini ve ülke olarak Endonezya'nın yanlarında olduklarını söyledi. İstanbul'da meydana gelen selin de taşkınlara yol açtığını ve 2 evde hasar meydana geldiğini belirten Kurum, bakanlık ekiplerinin sahada gerekli tespit ve çalışmaları yaptığını anlattı. Terör saldırılarının Doğu ve Güneydoğu'da şehirlerde büyük zarara yol açtığını vurgulayan Kurum, belediyelere gönderilen kaynaklarla bu zararın büyük ölçüde giderildiğini dile getirdi. Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Geçen hafta Hakkari'deydik, dün Şırnak. Belediyelerimize gönderdiğimiz paraları şehirlere harcamadılar, halk yerine terör örgütlerine harcadılar. Tabi devlet onların elini, belini kırdı. Gereken cevabı devletimiz, güvenlik güçlerimiz verdi. Şimdi de Mardin'de valimiz, belediye başkanlığımızı yürütüyor. Yine ilçelerimizde kaymakamlarımız, belediye başkanlığı görevini yürüyor. Devletin gönderdiği kaynağın tamamı halk için harcanıyor. Hepimiz de şahit oluyoruz ki halk için harcandığı zaman parklar, bahçeler, çocukların oynayabileceği alanların hepsi Doğu'da ve Mardin'de yapılabiliyor. Mardin halkı en iyisini layık ve hak ediyor. İnşallah belediye başkanlığı ve valiliğimiz eliyle yapılması gerekenleri sahada bir bir yapıp halkımızın kullanımına açacağız."

Kentsel dönüşüm konusunda bütün ilçelerde çalışmaların yürütüldüğünü, vatandaşlarla iş birliği halinde olunmayan hiçbir projeyi kabul etmeyeceklerinin altını çizen Kurum, "Kentsel dönüşümde tüm Türkiye'de vatandaşın gönül birliği, iş birliği, el birliği olmadığı hiçbir projeye bakanlık olarak izin vermeyiz. Burada çoğunluğu sağladığımız projelerde kentsel dönüşüme gideceğiz. Kentsel dönüşüm tamamen yerinde hak sahipleriyle uzlaşı içinde olacağız." ifadelerini kullandı. \ - "Terörden zarar gören vatandaşlara evlerini en kısa zamanda teslim edeceğiz" Bakan Murat Kurum, terör saldırılarından zarar gören Nusaybinliler için yapılan konutlara değinerek, "Nusaybin'de 6 bin 140 konut, toplamda yaklaşık 1,5 milyar değerinde bir yatırım yapıyoruz. Terörden zarar gören bütün vatandaşlarımıza evlerini en kısa zamanda inşallah teslim edeceğiz. Genel proje ortalaması yaklaşık yüzde 81 seviyelerinde. Bunun yanında 16 taziye evi yapıyoruz. 5 cami ve 3 okul inşaatı da devam ediyor. Bunları da inşallah kısa zaman da bitireceğiz." dedi.