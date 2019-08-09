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Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde Kaymakamlığın koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Yalnız değilsiniz, yanınızda biz varız" projesiyle, kimsesizlere devletin şefkat elini uzatıyor.Proje kapsamında 150 aileye ulaşılarak hem kaldıkları evleri temizleniyor, hem de kimsesizlerin kişisel bakımı yapılıyor.

Mersin’in Erdemli ilçesinde Kaymakamlığın koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Yalnız değilsiniz, yanınızda biz varız" projesiyle, kimsesizlere devletin şefkat elini uzatıyor.
Proje kapsamında 150 aileye ulaşılarak hem kaldıkları evleri temizleniyor, hem de kimsesizlerin kişisel bakımı yapılıyor. Vatandaşlarsa özellikle bayram günlerinde uzanan şefkat elinden fazlasıyla memnun olduklarını dile getiriyor.
Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Seçkin yapılan projeyle ilgili bilgi verdi. Seçkin, "Projemiz Erdemli Kaymakamlığımızın organizasyonunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen bir proje. Projemizin adı "Yalnız değilsiniz, yanınızda biz varız". Projemizle Erdemli’de yaşayan temel gereksinimlerini karşılayamayan sıkıntı çeken ailelerimize ulaşmayı hedefledik. Bu bağlamda 150 ailemize düzenli olarak hizmet veriyoruz" dedi.
Seçkin, "Bu hizmetler temizlik hizmeti, kişisel bakım hizmeti, evdeki çamaşırdan tutunda halıların, kilimlerin temizliği, ütüsüne varıncaya kadar, tıraşlarına varana kadar yaşlılarımıza götürdüğümüz bir hizmet. 150 ailemize hizmet veriyoruz ve memnuniyet oranı çok yüksek. Devletimizin şefkat, merhamet elini burada vatandaşlarımıza hissettiriyoruz. Bayram öncesinde olduğu gibi sonrasında da ailelerimize bu hizmetimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Vatandaşlar da sunulan hizmetlerden oldukça memnuniyet duyduklarını ifade etti. Tek başına yaşayan Sebiha Tezcan adlı vatandaş ise kendisinin bir başvuruda bulunmadığını, buna rağmen tespit edilip kendisine destek olunduğunu anlatarak, "Ben bu hizmetlerden çok memnunum, gelen çocuklarımız evimizi temizliyor, dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Ben bu hizmetten çok memnunum" dedi.

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor
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