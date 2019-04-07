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Devletin şefkat eliyle yaşama tutunuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dört çocukları kas erimesi hastalığına yakalanan, sağlıklı olanı da trafik kazasında kaybeden aile, devletin "şefkat eliyle" yaşama tutunuyor - Baba Bilal Yiğit: - "Tek amacım çocuklarım hayattan kopmasınlar. Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü desteği sağlıyor" - Anne Ayşe Yiğit: - "Devletimiz sağ olsun, bize ve çocuklarımıza her türlü desteği veriyor"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dört çocukları kas erimesi hastalığına yakalanan, sağlıklı olanı da trafik kazasında kaybeden aile, devletin şefkat eliyle yaşama tutunuyor.

İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Bilal Yiğit çiftinin en büyük çocuğu 18 yaşındaki Hilmi Yiğit'e 9 yıl önce kas erimesi hastalığı teşhisi konuldu. Hilmi'nin tedavisiyle ilgilenen ailenin "Arif" ismini verdikleri ikinci çocukları ise sağlıklı şekilde dünyaya geldi ancak 14 yaşında trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Çiftin daha sonra dünyaya gelen Emircan, Abdulkadir ve Musa Yiğit adlı çocuklarına da kas erimesi hastalığı teşhisi konuldu.

Şehir dışında çalışan ancak çocuklarının rahatsızlığı nedeniyle ilçeye dönen baba Bilal Yiğit, eşiyle el ele vererek yaşadıkları tüm zorlukları aşmaya çalışıyor.

Eğitim çağındaki 3 kas hastası çocuk evde eğitim hizmetinden faydalanırken, ailenin ihtiyaçları hem Türkoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı hem de Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Akülü ve tekerlekli sandalye desteğinin yanı sıra ailenin yaşam standardının yükselmesi için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kötü durumdaki evin tadilatını yaparak aileye psikolojik desteğin yanı sıra birçok destek sağladı.

Yiğit ailesi, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yaşama umutla bakıyor.

- "Devletimiz sağ olsun"

Anne Ayşe Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş çocuğundan birinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini, dördünün ise kas erimesi hastası olduğunu belirtti.

Çocukları hayata bağlamak için gayret gösterdiklerini dile getiren Yiğit, "4 çocuğum için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarım evde eğitim alıyor. Sağ olsunlar öğretmenler geliyor. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ekipleri de bizimle ilgileniyor. Devletimiz sağ olsun, bize ve çocuklarımıza her türlü desteği sağlıyor." dedi.

- "Çocuklarım hayattan kopmasın"

Baba Bilal Yiğit ise kemik erimesi rahatsızlıklarından dolayı çocuklarının tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunu söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu aktaran Yiğit, Allah'tan kimseyi evladıyla sınamaması dileğinde bulundu.

Yiğit, yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocukları için mücadele ettiğini dile getirerek, "Mücadelemiz devam ediyor. Tek amacım çocuklarım hayattan kopmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü desteği sağlıyorlar." diye konuştu.

- "Her anlamda destek olmaya çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam da aileye her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Çocukların her şeyiyle ilgilendiklerini dile getiren Akşam, "Çocukların tedavisi konusunda yardımcı oluyoruz. Çocuklarımıza heyet raporu aldık. Akülü ve tekerlekli araba verdik. Ailenin ev tadilatları konusunda yardımcı olduk. Çocuklarımıza kırtasiye, psikolojik desteği sağlıyoruz. Onları kurslarımıza götürüyor, görmedikleri yerleri gezdiriyoruz. Her anlamda destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
anne Çocuk hastalık Kahramanmaraş kas erimesi

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