Devletin şefkat eliyle yaşama tutunuyorlar

Çocukları hayata bağlamak için gayret gösterdiklerini dile getiren Yiğit, "4 çocuğum için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarım evde eğitim alıyor. Sağ olsunlar öğretmenler geliyor. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ekipleri de bizimle ilgileniyor. Devletimiz sağ olsun, bize ve çocuklarımıza her türlü desteği sağlıyor." dedi.

Yiğit, yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocukları için mücadele ettiğini dile getirerek, "Mücadelemiz devam ediyor. Tek amacım çocuklarım hayattan kopmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü desteği sağlıyorlar." diye konuştu.

'HER ANLAMDA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam da aileye her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Çocukların her şeyiyle ilgilendiklerini dile getiren Akşam, "Çocukların tedavisi konusunda yardımcı oluyoruz. Çocuklarımıza heyet raporu aldık. Akülü ve tekerlekli araba verdik. Ailenin ev tadilatları konusunda yardımcı olduk. Çocuklarımıza kırtasiye, psikolojik desteği sağlıyoruz. Onları kurslarımıza götürüyor, görmedikleri yerleri gezdiriyoruz. Her anlamda destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.