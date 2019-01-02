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Devletin "sıcak eli" hayatlarını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşadıkları maddi sıkıntı nedeniyle geri döndükleri memleketleri Trabzon'un Maçka ilçesinde harabe haldeki dededen kalma eve yerleşen Büyükyılmaz ailesi, Maçka Belediyesinin "Sıcak Yuvam" projesi ile yeni evlerine kavuştu - Anne Seda Büyükyılmaz: - "Devletimizin desteğiyle yapılan evde çocuklarımızla çok mutluyuz. Hayatımız değişti, bu mutluluğu devletimize borçluyuz" - Baba Selçuk Büyükyılmaz: - "Almina'nın en büyük hayali, kendine ait odasının olmasıydı o da oldu. Devletimizden Allah razı olsun, her konuda yanımızda oldular"

MELTEM YILMAZ - İstanbul'da yaşadıkları maddi sıkıntı nedeniyle geri döndükleri memleketleri Trabzon'un Maçka ilçesinde, harabe haldeki dededen kalma eve 2 ve 8 yaşındaki kızları ile yerleşen Selçuk ve Seda Büyükyılmaz çifti, Maçka Belediyesinin "Sıcak Yuvam" projesi ile hayalini kurdukları eve kavuştu.

Yaklaşık iki yıl önce ilçeye bağlı Sevinç Mahallesi'ndeki dededen kalma taş eve yerleşen Büyükyılmaz ailesi, burada da maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçirmelerine rağmen umutlarını hiçbir zaman kaybetmedi.

Karşılaştıkları sorunların yavaş yavaş üstesinden gelmeyi başaran ve "iyi günde" olduğu gibi "kötü günde" de birbirlerine destek olan çift, evlerinin geçimini sağlamak ve kızlarına daha iyi şartlar sunmak için gece gündüz el ele vererek çalıştı.

Geleceğe dair umutlarını kaybetmeyen Büyükyılmaz çifti, yeni bir eve kavuşacakları günün de hayalini kurdu.

Geçirdikleri zor dönemde çeşitli kurumlardan maddi destek alan aile, Maçka Belediyesinin "Sıcak Yuvam" projesi kapsamında, eski evlerinin yakınındaki bir alana inşa edilen ev sayesinde hem hayallerine hem de geleceğe yönelik yeni umutlara kavuştu.

- "Yeni evimize geçince çok rahatladık"

Anne Seda Büyükyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin aile büyüklerine ait eski evde zor günler geçirdiklerini söyledi.

Taş evin, ilk yerleştikleri dönemde harabe halde olduğunu belirten Büyükyılmaz, "Evimizin içinde alan yoktu, çöp ev gibiydi. O zaman çok kötü olmuştum. Şimdi nereden nereye. Sabır gerçekten önemli." dedi.

Büyükyılmaz, eski evdeyken çocuklarını haşerelerden korumak için geceleri neredeyse hiç uyumadığını ifade ederek, "Evin içinde kocaman fareler, böcekler vardı. Kendim bile korkuyordum. Geceleri sürekli kızları kontrol ediyordum. Çok üzülüyorduk. Sürekli çocuklarım hasta oluyordu." diye konuştu.

Yeni eve taşınınca çok rahatladıklarını anlatan Büyükyılmaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Küçük kızım iki yaşına girecek. Eski evde çok fazla hareket edemiyordu, burada çok rahat hareket ediyor. Büyük kızım Almina ise odası ve eşyaları olduğu için çok mutlu. Hep kendisine ait bir odasının olmasını istiyordu. Devletimizin desteğiyle yapılan evde çocuklarımızla çok mutluyuz. Hayatımız değişti, bu mutluluğu devletimize borçluyuz."

- "Çocuklarımız daha sağlıklı ortamda büyüyecek"

Baba Selçuk Büyükyılmaz, İstanbul'da ticaretle uğraştığını ancak zamanla işlerinin bozulduğunu söyledi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın desteğiyle yeni evlerine kavuştuklarını aktaran Büyükyılmaz, "Seviniyorum. Çatısı akan harabe evden böyle bir ortama geçmek çocuklar için de çok iyi oldu. O evde çocuklar hastalanıyordu ve sürekli hastaneye gidiyorduk. Şimdi huzurluyuz. Çocuklarımız daha sağlıklı ortamda büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Büyükyılmaz, çocuklarının da çok mutlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar mutlu, evimiz sıcak. Eski evde battaniyenin içinde dururlardı. Şimdiki evimiz çok iyi. Almina'nın en büyük hayali, odasının olmasıydı o da oldu. Devletimizden Allah razı olsun, her konuda yanımızda oldular. Hiçbir isteğimiz karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanımıza ve Maçka Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar."

Kendine ait odası olmasının mutluluğunu yaşayan Almina ise "Odamda kardeşimle, arkadaşlarımla oynuyorum. Odamı çok seviyorum." dedi.

Derslerine odasında çalıştığını belirten Almina, büyüyünce hemşire olmak istediğini dile getirdi.

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Anne Seda Büyükyılmaz Selçuk Büyükyılmaz Sıcak Yuvam Projesi Trabzon

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