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Devletin tüm birimlerinin iletişim standartlarını İletişim Başkanlığı belirleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devletin tüm birimlerinin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devletin tüm birimlerinin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 14 sayılı 'İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görevlerini düzenleyen maddeye, 'kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek' bendi de eklendi. Buna göre, devletin tüm birimlerinin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek.
AA ÜZERİNDE DENETİM YETKİSİ
Yapılan değişiklikle ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olurken, Anadolu Ajansı'nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahip hale geldi. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da tanımlanacak.
Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresinde, yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yöneten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yetkileri arasında Basın İlan Kurumu'nun denetimi de bulunuyor. TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ilgili kurumu olarak faaliyet gösteriyor.

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