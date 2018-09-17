HABER

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 20:23 | Son Güncelleme

Uzun süreli tatilinden sonra tekrar ekranlara dönen Fox Anahaber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen son uçakla birlikte Türkiye devletine ait kaç uçak var sorusunun cevabını verdi.

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Fox Tv ekranlarına geri dönen Fatih Portakal, sezonun ilk haber bülteninde çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar Emiri tarafından hediye edilen ve değeri 500 milyon dolar civarında olan uçakla ilgili eleştirilerini sıralayan Portakal, ekonomik kriz yaşanan bu dönemde böyle bir çağa gerek olmadığını söyledi.

TÜRKİYE DEVLETİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA AİT 13 UÇAK VAR

Portakal, çok merak edilen bir soruya da canlı yayında cevap verdi. Hediye edilen son uçakla birlikte Türkiye devletinin ve Cumhurbaşkanlığı'nın toplam kaç uçağı var sorusuna Ankara ekibiyle cevap bulduğunu belidten Portakal "Hesaplarımıza göre hangarlarda 13 uçak var. Bununla birlikte 13 oldu" dedi.

"BU TARTIŞMALAR GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN"

Bültenin büyük bölümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerine yönelik eleştirisine ayıran Portakal, bu yeni tartışmanın, Katar tarafından Cumhurbaşkanı'na hediye edilen uçakla ilgili tartışmaları bastırmak için çıkarıldığını öne sürdü.

Portakal "İş Bankası'nın gündem değiştirmek için ortaya atıldığını düşünüyorum. Katılırsınız veya katılmazsınız" ifadelerini kullandı.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar varSiirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kayseri, trafik kazasında ölen genç futbolcuya ağlıyorKayseri, trafik kazasında ölen genç futbolcuya ağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar uçak fatih portakal erdoğan kaç uçağı var

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Okuyucu Yorumları 11 yorum
hedef 2023 bence 23 uçak olsun reyizimize az bile varsın milletimiz yarı aç yarı tok yaşasın
katar tarafından satmakla gorevlendırılen isvicreli satıcı fırma 400 mılyon dolardan satıldı yazdı sıtesıne hala hedıye dıyıp yandaslarını ınandırmaya calısıyosunuz ıcdıs turkıye 70cente muhtac oldugu bır onemde 400+mıllyon dolara gıdıp ucak aldınız bu mılletın vergılerıyle tayyıp hazretlerıne bole onursuzca sezsız ve korkak yasıcaksa yokolsun ölsün bu halk daha ıyı kımse türklükden vatandan bahsetmesın bundan sonra kasım aralık asıl enflasyonu gorucek bu mıllet daha bu mıllet gormedı bısı
sen nasıl bır hainsın
ne Fabrikalar yapıları o uçaklarla ülkeyi batırdılar
hediye uçak !!!!!
armut sana mı düştü tasası yorumu andır sen kendine bak sibop
bundan sonra oyum Reise. kayıtsız şartsız. bu millete az bile yapıyor. o vurdukça millet daha yok mu diyor, pek hoşuna gidiyor. şerbetli mübarek
500 MİLYON DOLAR DENİYORSA EN AZ 2 MİLYAR DOLARDIR...HEDİYE UYDURMA....NE VERDİDE, HEDİYE ....
Allah halimdir.
bu da hediye saat tarzı olmasın
Tüm ucaklar baskanima helal olsun. O geldi, yüzümüz güldü. Evimiz ekmek ocagimiz et gördü.
Diğer Haberler
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

Yıllarca Fenerbahçe forması giydi! Milli sporcudan taciz iddiası

Yıllarca Fenerbahçe forması giydi! Milli sporcudan taciz iddiası

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.