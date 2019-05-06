Devletin yardım eliyle yüzleri güldü

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir köyde bulunan harabe evde yaşayan anne ile zihinsel engelli 4 çocuğu, devletin şefkat eliyle sağlıklı ve huzurlu bir yaşama kavuştu. Katranca köyü sakinlerinden Ülküş Kayman (73), önce eşi, sonra da iki evladını kaybetti. Geliri bulunmayan Kayman, engelli 4 çocuğuyla yokluk içinde yaşamaya başladı. Köyde camları kırık, yağmur yağdığında çatısı akan bir evde yaşamaya çalışan ve depresyon tedavisi nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan anne ile çocuklarının yardımına devlet yetişti. Köylülerin bildirmesi üzerine Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Merkezi yetkilileri, aileye şefkat eli uzattı. Ailenin 4 çocuğu Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Merkezine, anne Ülküş Kayman ise huzurevine yerleştirildi. Anne ile zihinsel engelli çocukları Sinan (54), Remzi (49), İrfan (47) ve Kenan (37), iki yıldır devlet koruması altında yaşamını sürdürüyor. İki yıl içerisinde hayatları tamamen değişen aile, şimdi sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası (Özel) O artık dünyanın en mutlu ‘cam’ annesi Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Bazı günler bir araya gelerek hasret gideren ve aynı sofrada yemek yiyen anne ve çocuklarının zaman zaman köylerine götürülerek, yakınları ile görüşmeleri sağlanıyor. - "Sıcak bir yuvaya kavuştuk" Anne Ülküş Kayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve kızlarının ölümünün ardından uzun yıllar zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi. Zor günler geçirmelerinin ardından devletin bir güneş gibi doğduğunu anlatan Ülküş Kayman, 2 yıl önce devletin yardımıyla evlatlarının hayatta kaldığını belirtti. Sabah kahvaltı, öğlen ve akşam çok güzel yemekler yediklerini ve sağlık kontrollerinden geçirildiklerini aktaran Kayman, "Çocuklarımla sefillik içinde yaşıyordum. Eşim ve iki kızımın hayatını kaybettikten sonra elden ayaktan kesildim, yemek dahi yapamaz hale geldim. Bir gün bir baktım devlet yetkililerimiz kapımızı çalarak bizi devlet koruması altına aldılar. Allah devletimizden zeval vermesin. Artık karnımız doyuyor ve çok mutlu bir yaşam geçiriyoruz." dedi. - "Çok kötü bir hayat geçirdik" Sinan Kayman ise köyde yaşadıkları dönemde çok kötü bir hayat geçirdiklerini belirtti.