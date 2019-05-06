HABER

Devletin yardım eliyle yüzleri güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir köyde bulunan harabe evde zor şartlarda kalan anne ile zihinsel engelli 4 çocuğuna devlet yardım elini uzattı - Huzurevinde kalan anne ile Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Merkezine yerleştirilen çocukları, artık sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşamını sürdürüyor - Anne Ülküş Kayman: - "Çocuklarımla sefillik içinde yaşıyordum. Eşim ve iki kızım hayatını kaybettikten sonra elden ayaktan kesildim, yemek dahi yapamaz hale geldim. Bir gün bir baktım devlet yetkililerimiz kapımızı çalarak bizi devlet koruması altına aldılar. Allah devletimize zeval vermesin. Artık karnımız doyuyor ve çok mutlu bir yaşam geçiriyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir köyde bulunan harabe evde yaşayan anne ile zihinsel engelli 4 çocuğu, devletin şefkat eliyle sağlıklı ve huzurlu bir yaşama kavuştu.

Katranca köyü sakinlerinden Ülküş Kayman (73), önce eşi, sonra da iki evladını kaybetti. Geliri bulunmayan Kayman, engelli 4 çocuğuyla yokluk içinde yaşamaya başladı.

Köyde camları kırık, yağmur yağdığında çatısı akan bir evde yaşamaya çalışan ve depresyon tedavisi nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan anne ile çocuklarının yardımına devlet yetişti.

Köylülerin bildirmesi üzerine Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Merkezi yetkilileri, aileye şefkat eli uzattı.

Ailenin 4 çocuğu Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Merkezine, anne Ülküş Kayman ise huzurevine yerleştirildi.

Anne ile zihinsel engelli çocukları Sinan (54), Remzi (49), İrfan (47) ve Kenan (37), iki yıldır devlet koruması altında yaşamını sürdürüyor.

İki yıl içerisinde hayatları tamamen değişen aile, şimdi sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

Bazı günler bir araya gelerek hasret gideren ve aynı sofrada yemek yiyen anne ve çocuklarının zaman zaman köylerine götürülerek, yakınları ile görüşmeleri sağlanıyor.

- "Sıcak bir yuvaya kavuştuk"

Anne Ülküş Kayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve kızlarının ölümünün ardından uzun yıllar zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.

Zor günler geçirmelerinin ardından devletin bir güneş gibi doğduğunu anlatan Ülküş Kayman, 2 yıl önce devletin yardımıyla evlatlarının hayatta kaldığını belirtti.

Sabah kahvaltı, öğlen ve akşam çok güzel yemekler yediklerini ve sağlık kontrollerinden geçirildiklerini aktaran Kayman, "Çocuklarımla sefillik içinde yaşıyordum. Eşim ve iki kızımın hayatını kaybettikten sonra elden ayaktan kesildim, yemek dahi yapamaz hale geldim. Bir gün bir baktım devlet yetkililerimiz kapımızı çalarak bizi devlet koruması altına aldılar. Allah devletimizden zeval vermesin. Artık karnımız doyuyor ve çok mutlu bir yaşam geçiriyoruz." dedi.

- "Çok kötü bir hayat geçirdik"

Sinan Kayman ise köyde yaşadıkları dönemde çok kötü bir hayat geçirdiklerini belirtti.

Birçok kez aç ve soğukta uyuduklarını belirten Kayman, "Evde çok kez odun olmazdı ve soğuk olurdu. Annem de hasta olduğundan genelde ev işlerini de ben yapmaya çalışırdım. Diğer kardeşlerimin engelleri benden biraz daha fazla. Burada hayatımız çok iyi. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kardeşleri ile güzel bir yaşam geçirdiklerini dile getiren Kayman, "Sabah yumurta, akşam yumurta, öğlen ise yemek yemiyorduk. Bazen yumurta bile yoktu. Şartlar bizim için çok ağırdı." ifadelerini kullandı.

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası
(Özel) O artık dünyanın en mutlu ‘cam’ annesi(Özel) O artık dünyanın en mutlu ‘cam’ annesi
Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile şefkat eli yardım eli

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Son dakika! YÖK yabancı öğrenci sınırlamasını kaldırdı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.