HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devletin yardım için verdiği kömürleri satmaya kalktı

Devletin yardım için verdiği kömürleri satmaya kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kaymakamlıktan yardım olarak aldığı odun ve kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kaymakamlıktan yardım olarak aldığı odun ve kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı. İhbar üzerine harekete geçen inegöl Kaymakamlığı kadından verilen odun ve kömürleri geri aldı.
Edinilen bilgiye göre; İnegöl’de ikamet eden Gülcan A. isimli kadın iddiaya göre İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı’ndan yakacak yardımı olarak odun ve kömür aldı.
Gülcan A. aldığı yardımları kendisine ait sosyal medya hesabında yer alan bir grupta paylaşarak satışa çıkardı. Paylaşımda ise şu ifadeler yer verdi. "Kaymakamın verdiği 43 torba kömür, 50 torba kalın meşe odunu satılıktır. 43 torba kömür 1200 TL, odunların her torbası 15 liradır"
Yapılan paylaşıma vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Konunun İnegöl Kaymakamlığı’na iletilmesinin ardından Kaymakam Şükrü Görücü hemen harekete geçti. Sosyal Yardım Vakfı’ndan görevliler verilen yardımları geri alırken, benzer konulara kesinlikle müsaade edilmeyeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kan donduran detaylar! Eşine işkence için özel oda yapmışKan donduran detaylar! Eşine işkence için özel oda yapmış
İşte tavşan içi yemeği tarifi!İşte tavşan içi yemeği tarifi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işitme engelli bireylerin sesi olacak
Büyükşehir, işitme engelli bireylerin sesi olacak
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Denizden cansız bedeninin çıkarıldığını görünce koştular
En acı an!
Ankara Ulus'ta hareketlilik! Özel halk otobüsü şoförlerinden yumurtalı eylem
Özel halk otobüsü şoförlerinden yumurtalı eylem
Şanlıurfa'daki kan donduran olayda yeni gelişme! Eşine işkence için özel oda yapmış
Kan donduran detaylar! Eşine işkence için özel oda yapmış
Yattığı sedyeden kalkıp iki doktoru darbetti 'Pişman değilim, hakkımı savundum' dedi
Yattığı sedyeden kalkıp iki doktoru darbetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.