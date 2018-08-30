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Devletin zirvesi 30 Ağustos töreni için Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Devletin zirvesi 30 Ağustos töreni için Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'de. Ankara'da düzenlenen ilk törenin ardından, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakırken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Ülkemizin egemenliğine yönelik artan tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."


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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir Recep Tayyip Erdoğan

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