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Devletin zirvesi Cumhuriyet'in 97. yılında Anıtkabir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Devletin zirvesi Cumhuriyet'in 97. yılında Anıtkabir'de

Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı. Heyettekilerin maske takarak, koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü.

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'TÜRKİYE, BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine şunları yazdı:

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"Yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatı alinizi, kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan saldırılar, mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından Anıtkabir'den ayrıldı. Törene katılan askerler ile vatandaşların da fiziksel mesafe kuralına uyduğu görüldü. Bu arada resmi törenin ardından koronavirüs tedbirleri altında halka açılan Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı.

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(DHA)

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