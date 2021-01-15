Devletin zirvesinden "home office" çağrısı

Almanya'da evden çalışma (home office) konusundaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de katıldı. Temasın "mümkün olan her alanda" iş hayatında da sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Steinmeier, şirketlere ve çalışanlara evden çalışma uygulamasına daha fazla ağırlık verilmesi çağrısı yaptı.

Steinmeier, Alman Sendikalar Birliği Başkanı Reiner Hoffmann ve İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger ile yaptığı ortak açıklamada, "Şirketlere, personel sorumlularına ve yöneticilere çağrımız şudur: Evden çalışmayı mümkün hale getirin" dedi. Steinmeier bunun her zaman ideal bir seçenek olmadığını ancak virüs bulaşına karşı kesinlikle koruduğunu söyledi. Açıklamada, evden çalışmanın salgının gerektirdiği bir önlem olduğuna vurgu yapıldı.

"Zorunlu olmadıkça büroya gitmeyin"

Çalışanların evden çalışma imkanını kullanmasını isteyen Steinmeier, "zorunlu olmadıkça" büroya gitmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yapılmayan her otobüs ya da tramvay yolculuğunun salgının kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağına da işaret eden Cumhurbaşkanı, çocuklu aileler için evden çalışmanın ya da çocukların evden eğitimini desteklemenin büyük zorluklar getirdiğinin ve herkesin evden çalışma imkanlarına sahip olmadığının da bilincinde olduklarını kaydetti.