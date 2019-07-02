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Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, Hakkari Otluca’da şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç’in Yalvaç’a bağlı Kurusarı köyündeki baba ocağını ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un selamlarını ilettiler.Hakkari’deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda nöbet tuttuğu esnada silahın kazara ateş alması sonucu kasığından vurularak şehit olan 21 yaşındaki Ispartalı Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç’in ailesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından Yalvaç Kurusarı köyünde ziyaret edildi.

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, Hakkari Otluca’da şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç’in Yalvaç’a bağlı Kurusarı köyündeki baba ocağını ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un selamlarını ilettiler.
Hakkari’deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda nöbet tuttuğu esnada silahın kazara ateş alması sonucu kasığından vurularak şehit olan 21 yaşındaki Ispartalı Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç’in ailesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından Yalvaç Kurusarı köyünde ziyaret edildi. Şehit Önlemeç’in baba ocağına giden AÇSH İl Müdürlüğü personeli, Önlemeç ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un selamını ilettiler.
Şehit ailesinin halini ve hatırını da soran yetkililer, bir süre sohbet ettikten sonra köyden ayrıldılar.
Kurumun sosyal medya hesabında ziyaret fotoğrafları ile yapılan paylaşımda ise, “Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerimiz, şehidimiz Mustafa Önlemeç’in ailesini baba evi Yalvaç Kurusarı köyünde ziyaret edip, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Aile Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin selamlarını iletmişlerdir. Şehidimizin mekanı cennet, milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.
Şehit Onbaşı Önlemeç, 27 Haziran’da nöbet tuttuğu sırada Hakkari Otluca’da silahının kazara ateş almışı sonucu ağır yaralanmış, daha sonra sevk edildiği hastanede şehadete ulaşmış ve 28 Haziran’da memleketi Isparta’da vatan toprağına emanet edilmişti.

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam

Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam
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