’Devlet’te bebek kaçırma tatbikatı

Mudanya Devlet Hastanesi’nde UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın ve bebek kaçırma tatbikatı yapıldı.

Hastane âfet planı çerçevesinde Mudanya Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından ekiplerin desteğiyle tatbikat yapıldı. Âcil durum alarmı ve anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında yatan hastalar başarıyla başka bir servise transfer edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla söndürülen yangında, polis de güvenlik tedbiri alarak tatbikatın başarıyla tamamlanmasını sağladı.

Öte yandan "Pembe kod" adıyla bebek kaçırma tatbikatı da yapıldı. Mudanya Devlet Hastanesi’ndeki tatbikatta heyecanlı dakikalar yaşanırken, zanlı kıskıvrak yakalanarak bebek annesine teslim edildi. Kadın Doğum Servisi’ndeki senaryoya göre, yeni doğum yapmış bir annenin bebeğinin kaçırıldığının fark edilmesi üzerine hastanedeki görevliler güvenlik güçleriyle birlikte başarılı bir ekip operasyonu düzenledi.

Hastane personelinin ’pembe kod’ anonsu yapılmasının ardından güvenlik görevlileri hastanenin bütün kapılarını kapatırken, güvenlik kameraları mercek altına alındı. Bütün katlarda tedbir alan güvenlik görevlileri, bebeği kaçıran zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Güvenlik görevlileri ile hastane polisi, bebeği alarak, annesine teslim etti.