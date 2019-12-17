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Devletten 30 bin lira hibe aldı hayatı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

Van'da "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanarak 30 bin lira hibe desteği alan 5 çocuk babası Mehmet Şerif Yıldız, ailesinin geçimini bu parayla kurduğu sera sayesinde sağlıyor - Yıldız: - "Bu işi büyütüp ülke ekonomisine katkı sunmak istiyorum" - Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hakan: - "Kentte 3 yılda 708 kişi 'Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandı"

EMRE ILIKAN - Van'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanarak 30 bin lira hibe desteği alan 5 çocuk babası Mehmet Şerif Yıldız, evini, bu parayla kurduğu sera sayesinde geçindiriyor.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan Yıldız (42), 2 yıl önce evinin yanına sera kurmaya karar verdi.

Maddi imkanı yeterli olmadığı için "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran ve 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Yıldız, 510 metrekare alanda 2 sera kurdu.

Plastik tünel şeklindeki seralarda paslanmaya karşı galvanizli malzemeler kullanan Yıldız, iklim koşullarına göre yaz döneminde domates salatalık, ilk ve sonbaharda ise turp, tere, roka ve marul yetiştiriyor.

- "Artık birikim yapabiliyorum"

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana tarımla uğraştığını, ailesini de bu işten kazandığı parayla geçindirdiğini söyledi.

Aldığı hibe sayesinde tarımı daha iyi koşullarda yapmaya başladığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Tarım Müdürlüğünden eğitimler aldık. Bu sayede daha profesyonel tarım yapabiliyoruz. Önceden tarladan yılda bir kere ürün alırken şimdi az toprakla çok ürün alma şansına kavuştuk. Artık birikim yapabiliyorum. Bu iş sayesinde aileme, çevreme faydam oldu. Tüm genç çiftçilerin bu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ederim. Serada bir yılda 4 ürün alma şansınız oluyor. Bize bu imkanları veren devletimizden Allah razı olsun."

Yıldız, "Bu işi daha da büyütüp, ülke ekonomisine katkı sunmak istiyorum." dedi.

- 21 milyon 240 bin lira hibe verildi

Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da proje kapsamında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 21 milyon 240 bin liranın genç çiftçilere hibe edildiğini söyledi.

Hakan, şunları kaydetti:

"Kentte 3 yılda 708 kişi Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandı. Proje kapsamında 16 sera yaptırdık. Mehmet Şerif Yıldız da projeden faydalanan bir üreticimiz. Sürekli bu üreticilerimizi ziyaret ederek destek olmaya çalışıyoruz. Yerinde kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bölgedeki diğer gençlere de örnek olur. Böyle başarılı projeleri her zaman destekleyeceğiz. Kırsal alanda istihdam sağlayacak projelerin uygulanması hem ilimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."

Ziraat Mühendisi Mehmet Kasım Mantaş da proje kapsamında kentte kurulan seralarda ocak ve aralık haricinde üretim yapmanın mümkün olduğuna dikkati çekti.

İl genelinde verimli ve sağlıklı tarımı yaygınlaştırmak için çiftçilere eğitim verdiklerini belirten Mantaş, "Kırsal bölgelerde tarımla uğraşan çiftçilerimizin profesyonel tarıma tam olarak geçemediklerini görüyoruz. Bu nedenle sürekli köy köy dolaşarak çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca hibe desteğinden faydalanan çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Kontrollerimizi yerinde gerçekleştirerek bölgemizdeki tarımın daha iyi yapılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

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"Genç Çiftçi Projesi" 42 yaşındaki Mehmet Şerif Yıldız Sera tarım Tarım ve Orman Bakanlığı Van

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