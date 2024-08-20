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Devletten harçlık isteyen gurbetçi izleyenleri sinirlendirdi: Bize köprü otoyol da ücretsiz olmalı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.08.2024 23:06
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Gurbetçilerin her yaz başında Türkiye'ye gelip tatillerini yaptıktan sonra dönmeleri bazı haberleri de beraberinde getiriyor. Özellikle euronun artmasının ardından ekonomiyle ilgili yapılan yorumlarla gündeme gelen gurbetçilerden bir tanesi bu kez devletten 1000 euro harçlık istedi. Üstelik sadece onunla da yetinmedi.

Devletten harçlık isteyen gurbetçi izleyenleri sinirlendirdi: Bize köprü otoyol da ücretsiz olmalı

Vatan hasreti çeken gurbetçilerimiz zaman zaman yaptıkları yorumlarla zaman zaman da davranışlarıyla Türkiye'de eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Son olarak tatilini bitirip dönen bir gurbetçi sosyal medyada birçok kullanıcıyı sinirlendi.

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DEVLETTEN AÇIK AÇIK HARÇLIK İSTEDİ

İsmini açıklamayan gurbetçi kamera karşına geçerek isteklerini bir bir sıraladı. Tatile 7 bin Euro ile gelip 6400 Euro harcadığını söyleyen gurbetçi kendini ülkenin bacasız sanayisi olarak gördüğü ifade ederek devletin her gelen gurbetçiye 1000 euro harçlık vermesi gerektiğini söyledi. Üstelik istekleri de bununla sınırlı değildi.

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BEDAVA İNTERNET DE İSTEDİ

Uçak bileti fiyatlarının pahalı olduğunu söyleyen şahıs araçla geldikleri için kendilerinden köprü, otoyol parası alınmaması gerektiğini savundu. İsteklerini peş peşe sıralayan talepkar gurbetçi son isteği olarak da kendilerine bedava internet verilmesi gerektiğini savundu.

"BACA BEY"

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada ses getirdi. Gurbetçiye de haliyle peş peşe tepkiler geldi. Bir kullanıcı, 'Baca bey. Biz buradaki şartlarda yaşayıp veriyorsak sizde seve seve vereceksiniz. Beğenmiyorsanız aha KAPIkule orada' paylaşımıyla tepkisini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Euro gurbetçi
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