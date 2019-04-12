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Devraldığı belediyenin borçlarını binaya astırdığı afişle duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinin CHP'li yeni başkanı Birol Arslan, aynı partiden selefi Ömer Faruk Mutan yönetiminden devraldığı borçları gösteren afişi belediye binasına astırdı - Belediye Başkanı Arslan: - "Ben bu afişi şeffaf belediyecilik anlayışım gereği astım. Kimseyle bir kaos ortamı yaratma gibi bir isteğim yok. Kimseyi zan altında da bırakmak istemiyorum" - Belediyenin önceki dönem başkanı Mutan: - "Burada bir afiş ile insanların aklı karıştırılmaya çalışılıyor ancak bu borç Ömer Faruk Mutan'ın borcu değildir, 10 yılı kapsayan bir borçtur. Ben de borç ile devraldım"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan, önceki yönetimden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi afiş yaptırarak belediye hizmet binasının girişine astırdı.

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Arslan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanmasının ardından 4 Nisan'da mazbatasını alıp belde belediye başkanlığı görevine başladı.

Daha sonra Arslan, yine kendi partisinden belediye başkanlığı yapan Ömer Faruk Mutan'dan devraldığı belediyeye ait borç durumunu gösteren dev bir afiş hazırlattı. Bu afiş, hizmet binasının dış duvarına asılarak belde halkına duyuruldu.

Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeffaf belediyeciliği insanlara anlatmak amacıyla bu afişi astırdığını söyledi.

Arslan, "Ben bu afişi şeffaf belediyecilik anlayışım gereği astım. Kimseyle bir kaos ortamı yaratma gibi bir isteğim yok. Kimseyi zan altında da bırakmak istemiyorum. Amacım bu değil, amacım insanların Kepez Belediyesinin şeffaf olmaları görmesi. Görev süremde bir yıl dolduğunda da benim yönetimimdeki belediyeye ait son durumu yine aynı afiş yöntemiyle insanlara duyuracağım." dedi.

Ömer Faruk Mutan ise afişte yer alan borç miktarlarının sadece kendi dönemine değil, 10 yıllık bir sürece ait olduğunu dile getirdi.

Görev süresi boyunca meblağı çok yüksek işler yaptıklarını ve bunların kısa sürede tamamlandığını kaydeden Mutan, şöyle konuştu:

"Burada bir afiş ile insanların aklı karıştırılmaya çalışılıyor ancak bu borç Ömer Faruk Mutan'ın borcu değildir, 10 yılı kapsayan bir borçtur. Ben de borç ile devraldım. Eski başkan İsmail Yaşar Oğuz'dan da gelen bir borç var. Ben kimse için afiş yaptırmadım, kaos ya da kriz ortamı yaratmadım. İş yapmayı tercih ettim. Ankara'ya gittim, yol yoktu yol istedim. Allah razı olsun AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bizi hiç yalnız bırakmadı, ne istediysek yardım etti. Bizi hiç boş çevirmedi. Benim dönemimdeki borç 28-30 milyon lirayı geçmez. Diğer borçlar 10 yıla yayılmış borçlardır."

Mutan, kendisini zan altında bıraktığını öne sürdüğü bu olaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye CHP Çanakkale seçim

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