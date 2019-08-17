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Devran Çağlar, Marmaris'te toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:30 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'un Maltepe ilçesinde, yaşadığı rezidansta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Devran Çağlar (56), Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- İSTANBUL'un Maltepe ilçesinde, yaşadığı rezidansta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Devran Çağlar (56), Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, sanat dünyasından kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Devran Çağlar ismiyle bilinen arabesk müzik şarkıcısı Mustafa Dağlar, geçen perşembe günü, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, kalp krizinden öldüğü tespit edilen, 1980'li ve 1990'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar'ın ölüm haberi, üzüntü yarattı. Seslendirdiği şarkılarla bir dönem adından söz ettiren, üç sinema filminde rol alan Devran Çağlar, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

ANNENİN ACISI YÜREKLERİ BURKTU

Devran Çağlar'ın cenazesi, vasiyeti üzerine toprağa verilmek için Muğla'nın Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi'ne getirildi. Bugün Yeni Cami'de öğlende cenaze töreni düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, CHP'li Belediye Meclis üyeleri Cengiz Kaya ve Asım Geniş, akrabaları ve yakın dostlarından oluşan yaklaşık 50 kişi, cenaze törenine katıldı. AK Parti'den Marmaris Belediye Başkanlığı'na aday olan ancak seçilemeyen iş insanı Serkan Yazıcı da çelenk gönderdi.

Sanat dünyasından kimsenin katılmadığı törende Devran Çağlar'ın annesi Mihriban Dağlar (72), oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

'SEN KARANLIKTAN KORKARSIN NE İŞİN VAR ORADA'

Anne Mihriban Dağlar'ın "Oğlum hani bir hafta sonra bana sürpriz yapacaktın, olmadı böyle. Sen karanlıktan korkarsın ne işin var orada" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri burktu. Bazı medya mensuplarına da sitem eden Mihriban Dağlar, "Oğlum hakkında yalan yanlış haberler yazdılar" dedi. Öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Devran Çağlar, İçmeler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin sırasında anne Mihriban Dağlar, mezara girmeye çalıştı. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilen Mihriban Dağlar, fenalaşınca sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Devran Çağlar'ın vasiyetinde ayrıca tabutunun önüne fotoğrafının konulmamasını istediği öğrenildi.

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