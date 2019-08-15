HABER

DEVRAN ÇAĞLAR'IN CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 22:08 | Son Güncelleme

  Haber: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ istanbul DHA Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe’de bir rezidansta ölü bulundu.

Haber: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ istanbul DHA
Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe’de bir rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar (56) ismiye biline şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar’ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe’deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Savcının incelemelerinin ardında Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:
------------------
- Binadan görüntüler
- Polisin görüntüsü
- Cenaze aracının görüntüsü
- detaylar

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldıBüyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındıKaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı
‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayımlandı‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: ABD'li Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Twitty, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu!

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.