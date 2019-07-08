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Devre arkadaşlarından Şehit Yüzbaşı Ülker’in mezarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 1998 yılında teröristlerin kurduğu tuzak ile şehit düşen piyade yüzbaşı Hasan Ülker’in devre arkadaşları, 21 yıl sonra Balıkesir’in Manyas ilçesinin kırsal Hekim Mahallesi'ne gelerek şehit yüzbaşının ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Devre arkadaşlarından Şehit Yüzbaşı Ülker’in mezarına ziyaret

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 1998 yılında teröristlerin kurduğu tuzak ile şehit düşen piyade yüzbaşı Hasan Ülker’in devre arkadaşları, 21 yıl sonra Balıkesir’in Manyas ilçesinin kırsal Hekim Mahallesi'ne gelerek şehit yüzbaşının ailesini ve kabrini ziyaret etti.
2014 yılında kurulan, merkezi Ankara’da olan 1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Aziz Kamil Güler ile 10 kadar devre arkadaşı önce İlçe Kaymakamı
Muhammed Kaya ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdinç Boztepe ile görüştüler. Daha sonra birlikte Hekim Mahallesi'ne geçen şehit Ülker’in devre arkadaşları, şehit yüzbaşının annesi Esmehan Ülker, eşi Gülderen Ülker ve kardeşleri tarafından karşılandılar. Bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrılan dernek üyeleri, daha sonra hep birlikte mahalle mezarlığına gitti. Devre arkadaşları da şehit Hasan Ülker’in kabrinin üzerine Türk bayrağı örttü.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu vatanımızın her tarafının şehit kabirleriyle dolu olduğunu ve her karışının şehit kanlarıyla sulanmış olduğunu vurgulayarak, "Bizler de bu yolun yolcularıyız, vatan için namus için bayrak için gereken bütün fedakarlıkları yapmaya hazırız. 1987 Mezunları Derneği'nin yaptığı bu faaliyet bir vefa örneğidir, örnek bir davranıştır, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Dernek Başkanı Aziz Kemal Güler de "Nitekim etrafımızdaki tüm ülkelerin tarumar olmasına, halklarının perişan olmasına rağmen, üzerinde çeşitli oyunlar oynanan ülkemizin tüm kudretiyle ayakta durabilmesi Hasan Ülker kardeşimizle birlikte tüm şehitlerimizin manevi mirasları sayesindedir" diye konuştu.
Okunan Kuranı kerim ve yapılan duanın ardından şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Şehit adına mahallede yapılan çeşme ziyaretinden sonra mahalle kahvesinde ikramda bulunuldu.

FOTOĞRAFLI

Devre arkadaşlarından Şehit Yüzbaşı Ülker’in mezarına ziyaretDevre arkadaşlarından Şehit Yüzbaşı Ülker’in mezarına ziyaretDevre arkadaşlarından Şehit Yüzbaşı Ülker’in mezarına ziyaret

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