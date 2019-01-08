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Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan: - "Sektörde belli noktalarda saldırgan satış yöntemleri uygulanarak devre tatil tanıtımlarında tüketicilere devrelerin satın alınması ve sözleşmelerin imzalanması için baskıcı yöntemler uygulanıyor" - "2017-2018 yılları arasında devre mülk ve devre tatil hizmeti sunan 30 şirketin nezdinde yapılan denetimler sonucunda, söz konusu şirketler hakkında toplam 35 milyon 86 bin 405 lira idari para cezası uygulandı"

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, devre mülk ve devre tatil hizmeti sektöründeki belli noktalarda saldırgan satış yöntemleri uygulanarak, devre tatil tanıtımlarında tüketicilere, devrelerin satın alınması ve sözleşmelerin imzalanması için baskıcı yöntemler uygulandığını söyledi.

Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Devre Mülk ve Devre Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

Toplantıda, Devre Mülk ve Devre Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu başkanlığına AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü seçildi.

Küpçü, yaptığı konuşmada, devre mülk ve devre tatil sektörlerinde mağduriyet yaşadığını ifade eden çok sayıda vatandaş olduğunu, buna ilişkin komisyona gelen çok sayıda dilekçe bulunduğunu belirtti. Fehmi Küpçü, Alt Komisyonun, bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayacağını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Uzunoğlan, toplantıda, devre mülk ve devre tatil sektöründeki yasal düzenlemeler, yaşanan tüketici sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin sunum yaptı.

Devre tatilin, turizm sektöründe giderek artan önemde bir yükseliş gösterdiğini dile getiren Uzunoğlan, devre mülk ve devre tatil sisteminin uygulama türlerine ilişkin bilgi verdi.

Sektörün, tüketicilerin en çok mağdur edildiği alanlardan bir tanesi olduğunu belirten Uzunoğlan, vatandaşların mağdur edilmemesi için bu alanda, bakanlık olarak yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Tüketicilerin yaşadığı sorunlar ile gelen şikayetlere değinen Uzunoğlan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörde belli noktalarda saldırgan satış yöntemleri uygulanarak devre tatil tanıtımlarında tüketicilere devrelerin satın alınması ve sözleşmelerin imzalanması için baskıcı yöntemler uygulanıyor. Anket formu dolduran öğrenciden sonra gelen telefonla insanlar taşıma yoluyla bir tatil bölgesine, bir tesise veya bir otele götürülüyor. Orada loş ışıklar, yüksek seste müzik ve çok profesyonel pazarlama elemanları vasıtasıyla tanıtımlar yapılıyor. Bize gelen öylesine şikayetler var ki, o tanıtım esnasında eşlerin göz göze gelmesi dahi engellenebiliyor. Birçok kurgu var bu baskıcı tanıtım programlarında. Ya da kişilerin duyguları istismar edilebiliyor. 2 artı 1 oda devre mülk diye satış yapılıyor. Ancak 2 artı 1 diye satılan yere gelindiğinde 1 tekli, 2 duble yatak tüketiciye gösteriliyor. Bu şekilde tüketicilerin iradeleri sakatlanıyor."

Tüketici başvurularına ilişkin istatistikleri de paylaşan Uzunoğlan, "Bakanlığımıza bu konuda yazılı ve elektronik ortamda 2017'de bin 181, 2018'de bin 78 şikayet geldi. Ayrıca tüketici hakem heyetlerine Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden 2017'de 752, 2018'de ise bin 245 tüketici başvurusu intikal etti." diye konuştu.

Uzunoğlan, 2017-2018 yıllarında devre mülk ve devre tatil hizmeti sunan 30 şirket nezdinde yapılan denetimler sonucunda, söz konusu şirketler hakkında toplam 35 milyon 86 bin 405 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

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AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü devre mülk devre tatil Dilekçe Komisyonu Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

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