Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı

Küpçü, yaptığı konuşmada, devre mülk ve devre tatil sektörlerinde mağduriyet yaşadığını ifade eden çok sayıda vatandaş olduğunu, buna ilişkin komisyona gelen çok sayıda dilekçe bulunduğunu belirtti. Fehmi Küpçü, Alt Komisyonun, bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayacağını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, devre mülk ve devre tatil hizmeti sektöründeki belli noktalarda saldırgan satış yöntemleri uygulanarak, devre tatil tanıtımlarında tüketicilere, devrelerin satın alınması ve sözleşmelerin imzalanması için baskıcı yöntemler uygulandığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Uzunoğlan, toplantıda, devre mülk ve devre tatil sektöründeki yasal düzenlemeler, yaşanan tüketici sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin sunum yaptı.

Devre tatilin, turizm sektöründe giderek artan önemde bir yükseliş gösterdiğini dile getiren Uzunoğlan, devre mülk ve devre tatil sisteminin uygulama türlerine ilişkin bilgi verdi.

Sektörün, tüketicilerin en çok mağdur edildiği alanlardan bir tanesi olduğunu belirten Uzunoğlan, vatandaşların mağdur edilmemesi için bu alanda, bakanlık olarak yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Tüketicilerin yaşadığı sorunlar ile gelen şikayetlere değinen Uzunoğlan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörde belli noktalarda saldırgan satış yöntemleri uygulanarak devre tatil tanıtımlarında tüketicilere devrelerin satın alınması ve sözleşmelerin imzalanması için baskıcı yöntemler uygulanıyor. Anket formu dolduran öğrenciden sonra gelen telefonla insanlar taşıma yoluyla bir tatil bölgesine, bir tesise veya bir otele götürülüyor. Orada loş ışıklar, yüksek seste müzik ve çok profesyonel pazarlama elemanları vasıtasıyla tanıtımlar yapılıyor. Bize gelen öylesine şikayetler var ki, o tanıtım esnasında eşlerin göz göze gelmesi dahi engellenebiliyor. Birçok kurgu var bu baskıcı tanıtım programlarında. Ya da kişilerin duyguları istismar edilebiliyor. 2 artı 1 oda devre mülk diye satış yapılıyor. Ancak 2 artı 1 diye satılan yere gelindiğinde 1 tekli, 2 duble yatak tüketiciye gösteriliyor. Bu şekilde tüketicilerin iradeleri sakatlanıyor."