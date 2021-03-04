HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci operasyon, 27 şüpheli daha gözaltında

Devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci operasyon, 27 şüpheli daha gözaltında

04.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da devre mülk faaliyeti gösteren işletmelerin yöneticilerinin kurduğu organize suç örgütüne yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 27 şüpheli daha gözaltına alındı.Afyonkarahisar’da 22 Aralık’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde devre mülk faaliyeti yürüten bir işletmenin yöneticileri tarafından önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı vaatleriyle kandırılarak para topladıkları iddiası üzerine 33 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 19’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 22 Ocak’ta düzenlediği ilk operasyonda ele geçirilen evraklar, dijital materyaller ile şüphelilerin telefon görüşmelerinde inceleme yaptı.

Afyonkarahisar’da devre mülk faaliyeti gösteren işletmelerin yöneticilerinin kurduğu organize suç örgütüne yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 27 şüpheli daha gözaltına alındı.
Afyonkarahisar’da 22 Aralık’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde devre mülk faaliyeti yürüten bir işletmenin yöneticileri tarafından önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı vaatleriyle kandırılarak para topladıkları iddiası üzerine 33 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 19’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 22 Ocak’ta düzenlediği ilk operasyonda ele geçirilen evraklar, dijital materyaller ile şüphelilerin telefon görüşmelerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde özel bir bankada çalışanın da organize suç örgütü yöneticilerine müşterilerinin kredi kullanma limitleri hakkında bilgi aktardığı tespit edildi. Ekipler, Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Balıkesir’de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla 27 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, midesinden çıkanlar şoke ettiFenalaşınca hastaneye kaldırıldı, midesinden çıkanlar şoke etti
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

17 yaşındaki Elif'e çarpan sürücü eşi rahatsızlandığı için hız yaptığını öne sürdü

Elif'e çarpan sürücü yargılanmaya başlandı! İşte savunması

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri

Covid-19 belirtileri nelerdir?

Otogarda fenalaşan İranlı yolcunun midesinden 890 gram uyuşturucu çıktı

Fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, midesinden çıkanlar şoke etti

Eski eşinin evinde başka bir adamla karşılaşınca olanlar oldu!

Eski eşinin evinde başka bir adamla karşılaşınca olanlar oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.