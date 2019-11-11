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Devre mülk sahiplerini dolandıran çeteye operasyon: 28 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:53 | Son Güncelleme

Ankara'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla 110 devre mülk sahibini yüksek kar getirisi vaadiyle yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

Ankara'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla 110 devre mülk sahibini yüksek kar getirisi vaadiyle dolandırdığı iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, birikimlerini değerlendirmek için devre mülk satın alan bazı emeklileri dolandırdığı tespit edilen çetenin üyelerini takibe aldı.

Kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla önceden belirledikleri emeklileri, lüks ofislere davet ederek devre mülklerini yüksek kar getirisiyle Katar ve Dubaili iş adamlarına satma vaadinde bulunan çete üyelerinin, bunun için kurdukları "Prizma sistemi" adlı kooperatife komisyon yatırılmasını istediği belirlendi.

Bu yolla 110 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 28 zanlı, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

- Birikimini dolandırıcılara kaptırdı

Mağdurlardan emekli din görevlisi Teyfik Seyrek, birikimleriyle satın aldığı devre mülk için kendisiyle iletişime geçen çetenin "Devre mülkünüzü çok yüksek fiyata yabancılara satacağız, ayrıca bir miktar daha para verirseniz sizi kooperatif üyesi yaparak arsa ve mülk sahibi yapacağız." vaadinde bulunduğunu aktardı.

Bunun üzerine ofise davet edildiğini belirten Seyrek, burada ikna edildiğini ve hafta sonu bankaların açık olmadığı zaman diliminde EFT yoluyla istediklere hesaba komisyon olarak para transferi yaptığını ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurduğunu dile getirdi.

Güvenlik güçlerine teşekkür eden Seyrek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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